US Open. Iga Świątek i Casper Ruud przegrali z Sarą Errani i Andreą Vavassorim. Włoska para broniła tytułu

Iga Świątek i Casper Ruud

Iga Świątek i Casper Ruud przegrali z Sarą Errani i Andreą Vavassorim 3:6, 7:5, 6-10 w finale miksta w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open. Włoska para broniła w Nowym Jorku tytułu wywalczonego w ubiegłym roku.

Turniej gry mieszanej wyjątkowo odbywał się w tygodniu kwalifikacji do US Open, a nie w trakcie singlowego turnieju. Miało to zwiększyć jego prestiż i skłonić do udziału w mikście największe gwiazdy światowego tenisa, co w dużym stopniu się udało. Mecze miały krótszy format, dopiero w finale sety były rozgrywane do sześciu gemów.

Singlowa rywalizacja w Nowym Jorku rozpocznie się 24 sierpnia.

