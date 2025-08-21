Iga Świątek i Casper Ruud przegrali z Sarą Errani i Andreą Vavassorim 3:6, 7:5, 6-10 w finale miksta w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open. Włoska para broniła w Nowym Jorku tytułu wywalczonego w ubiegłym roku.
Turniej gry mieszanej wyjątkowo odbywał się w tygodniu kwalifikacji do US Open, a nie w trakcie singlowego turnieju. Miało to zwiększyć jego prestiż i skłonić do udziału w mikście największe gwiazdy światowego tenisa, co w dużym stopniu się udało. Mecze miały krótszy format, dopiero w finale sety były rozgrywane do sześciu gemów.
Singlowa rywalizacja w Nowym Jorku rozpocznie się 24 sierpnia.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/738278-us-open-porazka-swiatek-i-ruuda-w-finale-miksta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.