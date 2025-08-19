Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wielokrotnie obiecywał budowę nowoczesnej hali widowisko-sportowej na terenach kompleksu Skry. Do tej pory jednak nie dotrzymał swojej obietnicy. Dość niedotrzymywania słowa przez włodarza miasta mają sportowcy i działacze, którzy opublikowali list otwarty, w którym zwrócili się do Trzaskowskiego z apelem o realizację swoich zapowiedzi. Wśród sygnatariuszy listu znalazł się nawet czołowy polski piłkarz - Robert Lewandowski.
Poniżej prezentujemy treść listu otwartego:
Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,
Zwracamy się z apelem o podjęcie na najbliższej sesji rady miasta st. Warszawy decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej. Kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy.
Warszawa zasługuje na infrastrukturę sportową odpowiadającą randze i ambicjom Miasta. Sukcesy naszych klubów – mistrzostwo Polski koszykarskiej Legii Warszawa oraz kolejny medal siatkarskiego PGE Projektu Warszawa w rozgrywkach PlusLigi – są dowodem na dynamiczny rozwój sportu w naszym mieście, ale brak hali z prawdziwego zdarzenia nie tylko ogranicza ich rozwój i nie pozwala zaspokoić potrzeb rosnącej bazy kibiców, ale także negatywnie wpływa na wizerunek Miasta, którego kluby biorą udział w rozgrywkach na międzynarodowym poziomie.
Hala na Bemowie, w której występuje Legia, może pomieścić zaledwie 2 tysiące kibiców, co nie wystarcza na zaspokojenie ogromnego zainteresowania. Obiekt nie jest również przystosowany do wymogów rozgrywek międzynarodowych. Podobnie jest z Areną Ursynów, której pojemność w żaden sposób nie zaspokaja potrzeb siatkarskiej publiczności oraz nie spełnia wymogów europejskich. Nowoczesna hala umożliwi organizację meczów ligowych, międzynarodowych, a także dużych imprez sportowych. Inwestycja ta przyczyni się jednocześnie do promocji miasta, generowania dodatkowych przychodów i tworzenia nowych miejsc pracy.
Apelujemy, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych starań i poniesionych przez władze Miasta wielomilionowych kosztów na odzyskanie terenów Skry i przygotowanie dokumentacji projektowej. Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku, nie były słowami rzucanymi na wiatr, a dzięki wsparciu Rady Miasta możliwe będzie szybkie przekazanie środków na realizację tego kluczowego projektu, co pozwoli na dalszy rozwój warszawskiego sportu, na miarę jego ogromnego potencjału. Realizacja ważnych, strategicznych dla Warszawy projektów wymaga determinacji, konsekwencji i sprawczości. To projekt społeczny, który nie może stać się ofiarą politycznych sporów i targów. Dlatego zwracamy się z prośbą o priorytetowe potraktowanie inwestycji w halę na Skrze podczas najbliższych obrad Rady Miasta.
Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się m.in. wybitni sportowcy: napastnik reprezentacji Polski i FC Barcelony Robert Lewandowski, koszykarz NBA, reprezentant Polski Jeremy Sochan, kapitan KoszKadry Mateusz Ponitka oraz czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, siatkarz reprezentacji polski, wicemistrz olimpijski Jakub Kochanowski oraz były mistrz UFC Jan Błachowicz.
List podpisali także m.in. znani dziennikarze m.in.: Tomasz Smokowski, Tomasz Włodarczyk i Mateusz Borek, a także przedstawiciele świata kultury m.in. Maryla Rodowicz, Wojciech Gąsowski i Olaf Lubaszenko.
