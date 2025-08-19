Jan Bednarek zagrał wczoraj pierwszy wyjazdowy mecz dla FC Porto. „Smoki” mierzyły się z Gil Vicente i wygrały spotkanie 2:0. Portugalskie media wystawiły polskiemu defensorowi bardzo wysokie noty. „Niesamowite jest to, w jaki sposób neutralizuje on swoich przeciwników, dominując w grze powietrznej i grając skutecznie wślizgami” - oceniła wczorajszy występ polskiego obrońcy gazeta „O Jogo”.
FC Porto vs. Gil Vicente
W dzisiejszym podsumowaniu spotkania „Smoków” wydawana w Porto gazeta „O Jogo” przyznała polskiemu obrońcy za występ 8 punktów, czyli najwięcej za postawę w barwach biało-niebieskich.
Podobną ocenę otrzymał tylko Victor Froholdt, który we wczorajszym spotkaniu w Barcelos zdobył pierwszą bramkę, oddając strzał głową.
Właśnie gra w powietrzu jest jedną z największych zalet duńskiego pomocnika FC Porto, a także Jana Bednarka, twierdzi telewizja Sport TV oraz dziennikarze gazety „O Jogo”.
Komentatorzy wskazują, że już w swoim drugim meczu Polak dowiódł, że spełnił pokładane w nim przez władze klubu nadzieje, że stanie się przywódcą ekipy i będzie skutecznie dowodził obroną FC Porto.
Bednarek doceniony przez portugalskie media
Zauważają, że Bednarek swoją poukładaną grą naprawił chaos w defensywie „Smoków” widoczny w minionym sezonie.
Niesamowite jest to, w jaki sposób neutralizuje on swoich przeciwników, dominując w grze powietrznej i grając skutecznie wślizgami
— ocenił wczorajszy występ polskiego obrońcy „O Jogo”.
Z kolei Radio Observador zauważa, że Bednarek nie ma już problemów fizycznych i zagrał w Barcelos swój pierwszy cały mecz w barwach FC Porto.
Bednarek był wczoraj bastionem rosnącej w siłę linii defensywnej FC Porto
— podsumowała poniedziałkowy mecz lizbońska rozgłośnia.
Po dwóch kolejkach „Smoki” plasują się na trzecim miejscu portugalskiej ligi z dorobkiem sześciu punktów. Przewodzi aktualny mistrz kraju – Sporting Lizbona.
