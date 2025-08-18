Transfer potwierdzony! Nicola Zalewski trafia do kolejnego potentata Serie A. Swoją karierę będzie kontynuował w Atalancie BC

Nicola Zalewski / autor: Vincenzo.togni, CC BY-SA 4.0
Nicola Zalewski / autor: Vincenzo.togni, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Inter Mediolan poinformował na platformie X o transferze reprezentanta Polski Nicoli Zalewskiego do innego klubu włoskiej ekstraklasy piłkarskiej Atalanty. „Witamy w Bergamo” - potwierdził klub z Lombardii w mediach społecznościowych

23-letni pomocnik w rundzie wiosennej rozegrał 11 spotkań w barwach Interu i strzelił jedną bramkę. Zalewski rozstał się z klubem z Mediolanu zaledwie pół roku po przejściu z AS Roma.

17 milionów euro

Według włoskiego dziennika sportowego „Corriere dello Sport”, wartość porozumienia Interu z Atalantą w sprawie transferu urodzonego koło Rzymu zawodnika reprezentacji Polski wynosi 17 milionów euro.

Gazeta zauważyła, że trenerem Atalanty jest Ivan Juric, który zna polskiego piłkarza z czasów, gdy w 2024 roku był trenerem stołecznego klubu. Przejście Zalewskiego jest komentowane jako duże wzmocnienie siły ofensywnej klubu z Lombardii.

W oficjalnym komunikacie Atalanta podkreśliła, że Zalewski został piątym piłkarzem pozyskanym w trakcie obecnego okienka transferowego.

Kariera Zalewskiego

21-krotny reprezentant Polski w Serie A rozegrał do tej pory 95 spotkań, z czego 84 w Romie i 11 w barwach „Nerazzurrich”. Zdobył trzy gole. Zadebiutował 9 maja 2021.

Zalewski może zagrać w nowym klubie już 24 sierpnia w meczu pierwszej kolejki ligowej u siebie z Pisą.

as/PAP

