Sukces i wielka nadzieja na przyszłość! Polscy koszykarze do lat 16 zostali mistrzami Europy Dywizji B!

Reprezentacja Polski koszykarzy do lat 16 zwyciężyła w mistrzostwach Europy Dywizji B, nie ponosząc porażki w turnieju w macedońskim Skopje. W sobotnim finale pokonała Belgię 68:67 (12:20, 18:16, 19:11, 19:20). Biało-czerwoni po rocznej przerwie wrócili do Dywizji A.

Wcześniej młodzi Polacy wygrali w półfinale z Czechami 76:64, a w ćwierćfinale z Czarnogórą 90:68.

Awans do Dywizji A ME 2026 wywalczyły trzy najlepsze drużyny turnieju. Oprócz finalistów kwalifikację uzyskały Czechy po wygranej w meczu o trzecie miejsce z Portugalią 85:67.

Komplet zwycięstw młodych Polaków

W fazie grupowej zespół trenera Tomasza Niedbalskiego odniósł komplet pięciu zwycięstw - kolejno z: Bośnią i Hercegowiną 87:58, Cyprem 55:39, gospodarzem Macedonią 93:66, Słowacją 93:67 oraz Irlandią 74:38.

W sobotnim, niezwykle emocjonującym finale zwycięstwo Polakom zapewnił dwoma celnymi rzutami wolnymi Szymon Łata (WKK Wrocław) na niespełna dwie sekundy przed upływem regulaminowego czasu gry. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych w tym spotkaniu uzyskali: Antoni Majcherek (King Szczecin) - 17 i Łata - 12.

Do pierwszej piątki turnieju zostali natomiast wybrani mierzący 212 cm wzrostu środkowy Łukasz Łysek (WKK Wrocław), który w finale miał 14 zbiórek oraz Hubert Świrydowicz (WKS Śląsk Wrocław).

W sztabie polskiej ekipy trenera Niedbalskiego wspierał m.in. doświadczony szkoleniowiec Jerzy Szambelan, trener reprezentacji juniorów, która w 2010 roku zdobyła wicemistrzostwo świata do lat 17. Wówczas jego asystentem był Niedbalski.

