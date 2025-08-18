Reprezentacja Polski koszykarzy do lat 16 zwyciężyła w mistrzostwach Europy Dywizji B, nie ponosząc porażki w turnieju w macedońskim Skopje. W sobotnim finale pokonała Belgię 68:67 (12:20, 18:16, 19:11, 19:20). Biało-czerwoni po rocznej przerwie wrócili do Dywizji A.
Wcześniej młodzi Polacy wygrali w półfinale z Czechami 76:64, a w ćwierćfinale z Czarnogórą 90:68.
Awans do Dywizji A ME 2026 wywalczyły trzy najlepsze drużyny turnieju. Oprócz finalistów kwalifikację uzyskały Czechy po wygranej w meczu o trzecie miejsce z Portugalią 85:67.
Komplet zwycięstw młodych Polaków
W fazie grupowej zespół trenera Tomasza Niedbalskiego odniósł komplet pięciu zwycięstw - kolejno z: Bośnią i Hercegowiną 87:58, Cyprem 55:39, gospodarzem Macedonią 93:66, Słowacją 93:67 oraz Irlandią 74:38.
W sobotnim, niezwykle emocjonującym finale zwycięstwo Polakom zapewnił dwoma celnymi rzutami wolnymi Szymon Łata (WKK Wrocław) na niespełna dwie sekundy przed upływem regulaminowego czasu gry. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych w tym spotkaniu uzyskali: Antoni Majcherek (King Szczecin) - 17 i Łata - 12.
Do pierwszej piątki turnieju zostali natomiast wybrani mierzący 212 cm wzrostu środkowy Łukasz Łysek (WKK Wrocław), który w finale miał 14 zbiórek oraz Hubert Świrydowicz (WKS Śląsk Wrocław).
W sztabie polskiej ekipy trenera Niedbalskiego wspierał m.in. doświadczony szkoleniowiec Jerzy Szambelan, trener reprezentacji juniorów, która w 2010 roku zdobyła wicemistrzostwo świata do lat 17. Wówczas jego asystentem był Niedbalski.
mly/PAP/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/738030-polscy-koszykarze-do-lat-16-zostali-mistrzami-europy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.