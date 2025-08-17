Iga Świątek po raz pierwszy w karierze awansowała do finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. Rozstawiona z numerem trzecim polska tenisistka w półfinale wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu (nr 9.) 7:5, 6:3.
W pierwszej partii Polka miała nieco problemów, przegrywała już 3:5 i 15:30, jednak od tego momentu przejęła inicjatywę, korzystając m.in. z kryzysu Kazaszki. W pierwszym secie dwukrotnie przełamała rywalkę, a w drugim jeden „break” wystarczył jej do zwycięstwa.
Był to 10. pojedynek Świątek z Rybakiną i szóste zwycięstwo 24-letniej raszynianki.
Trzecia obecnie w światowym rankingu tenisistka po raz pierwszy w karierze zagra w Cincinnati o tytuł. W dwóch poprzednich edycjach odpadła w półfinale po porażce z późniejszą triumfatorką imprezy.
Finałową rywalką Polki będzie Włoszka Jasmine Paolini (nr 7.) lub Rosjanka Weronika Kudermietowa.
W 1/8 finału porażkę poniosła rozstawiona z numerem 31. Magda Linette. Magdalena Fręch (22.) odpadła w drugiej rundzie, a Katarzyna Kawa zatrzymała się na kwalifikacjach.
Wynik półfinału gry pojedynczej:
Iga Świątek (Polska, 3) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 9) 7:5, 6:3.
