Historyczny sukces Igi Świątek! Awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Cincinnatu. W półfinale pokonała Jelenę Rybakiną

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze awansowała do finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. Rozstawiona z numerem trzecim polska tenisistka w półfinale wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu (nr 9.) 7:5, 6:3.

W pierwszej partii Polka miała nieco problemów, przegrywała już 3:5 i 15:30, jednak od tego momentu przejęła inicjatywę, korzystając m.in. z kryzysu Kazaszki. W pierwszym secie dwukrotnie przełamała rywalkę, a w drugim jeden „break” wystarczył jej do zwycięstwa.

Był to 10. pojedynek Świątek z Rybakiną i szóste zwycięstwo 24-letniej raszynianki.

Trzecia obecnie w światowym rankingu tenisistka po raz pierwszy w karierze zagra w Cincinnati o tytuł. W dwóch poprzednich edycjach odpadła w półfinale po porażce z późniejszą triumfatorką imprezy.

Finałową rywalką Polki będzie Włoszka Jasmine Paolini (nr 7.) lub Rosjanka Weronika Kudermietowa.

W 1/8 finału porażkę poniosła rozstawiona z numerem 31. Magda Linette. Magdalena Fręch (22.) odpadła w drugiej rundzie, a Katarzyna Kawa zatrzymała się na kwalifikacjach.

Wynik półfinału gry pojedynczej:

Iga Świątek (Polska, 3) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 9) 7:5, 6:3.

