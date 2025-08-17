Kibice z Izraela nie ustają w przeprowadzaniu kontrowersyjnych akcji na stadionach. Po szokującym, antypolskim transparencie, jaki pojawił się podczas meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa, ultrasi innego izraelskiego zespołu Hapoelu Beer Szewa wywiesili kolejny, tym razem nawołujący do zniszczenia Hamasu i UEFA.
Przed meczem o Superpuchar Europy na stadionie we włoskim Udine z inicjatywy UEFA pojawił się baner z hasłem: „Przestańcie zabijać dzieci, przestańcie zabijać cywilów”, co jest jednoznacznym apelem do Izraela o powstrzymanie zbrodniczych działań w Strefie Gazy. To oczywiście nie spodobało się ani Izraelowi, ani jego kibicom.
Kubeł pomyj na UEFA
Dziennikarze izraelscy wprost stwierdzili, że UEFA złamała w ten sposób zasady dot. apolityczności. Do chóru krytyków dołączyła również brytyjska fundacja Campaign Against Antisemitism, która zarzuciła europejskiej federacji piłkarskiej stronniczość.
UEFA oburza się wybiórczo, co wiele nam mówi o podwójnych standardach, które wciąż zatruwają europejską debatę publiczną na temat Żydów. (…) UEFA nie zająknęła się w temacie żydowskich zakładników, przetrzymywanych latami w barbarzyńskiej niewoli. Ani słowa nie powiedziano także o nieustannych atakach terrorystycznych na cywilów w Izraelu, do których doszło nie tylko w Strefie Gazy. Nagle wybrano jednak do politycznej demonstracji mecz Tottenhamu, czyli klubu powszechnie kojarzonego ze społecznością żydowską
— zaznaczyła fundacja w “The Telegraph”.
UEFA twierdzi, że przesłanie jest jasne. Po dwóch latach bez wzmianki o żydowskich dzieciach mordowanych, okaleczanych i straumatyzowanych przez tę wojnę, przesłanie europejskiej federacji rzeczywiście zdaje się być bardzo klarowne
— uzupełniła Campaign Against Antisemitism.
W podobnym duchu głos zabrał również izraelski dziennikarz Moshe Primo.
UEFA, organizacja skorumpowana, opowiedziała się po jednej ze stron tej wojny. Nic dziwnego. Ta podła organizacja zrobi wszystko, co leży w jej mocy, by przytulić się mocniej do państw Zatoki Perskiej. Najważniejsza jest kasa, a dopiero potem sprawiedliwość. Co za syf
— ocenił Moshe Primo w mediach społecznościowych.
Kolejny incydent…
Gorąca atmosfera wokół tej sprawy udzieliła się również kibicom klubu Hapoel Beer Szewa, którzy w czasie wczorajszego meczu Toto Cup wywiesili transparent z napisem: „Dwie rzeczy, które muszą zostać zniszczone – UEFA i Hamas”.
Przedstawiciele UEFA nie chcą oficjalnie komentować tej sprawy.
