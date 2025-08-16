Natalia Bukowiecka czasem 50,16 zajęła piąte miejsce w biegu na 400 m podczas mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie. Trzy zawodniczki złamały barierę 50 sekund. Wygrała Marileidy Paulino z Dominikany przed Salwą Eid Naser z Bahrajnu i Norweżką Henriette Jaeger.
Triumf Paulino
Mistrzyni olimpijska Paulino triumfowała czasem 49,18. Naser straciła do zwyciężczyni 0,11 sekundy. Trzecia Jaeger uzyskała czas 49,83. Czwarta była Brytyjka Amber Anning - 50,11.
Bukowiecka już w połowie dystansu była za głównymi rywalkami i na ostatniej prostej nie zdołała odrobić strat. W tym sezonie rekordzistka Polski najlepszy wynik uzyskała 11 lipca podczas mityngu Diamentowej Ligi w Monako - 49,72.
tt/PAP
