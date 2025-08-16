Diamentowa Liga. Bukowiecka piąta w biegu na 400 m. Trzy zawodniczki złamały barierę 50 sekund. Wygrała Marileidy Paulino z Dominikany

Natalia Bukowiecka czasem 50,16 zajęła piąte miejsce w biegu na 400 m podczas mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie. Trzy zawodniczki złamały barierę 50 sekund. Wygrała Marileidy Paulino z Dominikany przed Salwą Eid Naser z Bahrajnu i Norweżką Henriette Jaeger.

Triumf Paulino

Mistrzyni olimpijska Paulino triumfowała czasem 49,18. Naser straciła do zwyciężczyni 0,11 sekundy. Trzecia Jaeger uzyskała czas 49,83. Czwarta była Brytyjka Amber Anning - 50,11.

Bukowiecka już w połowie dystansu była za głównymi rywalkami i na ostatniej prostej nie zdołała odrobić strat. W tym sezonie rekordzistka Polski najlepszy wynik uzyskała 11 lipca podczas mityngu Diamentowej Ligi w Monako - 49,72.

