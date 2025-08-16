Nie milkną echa skandalicznego zachowania izraelskich kibiców podczas spotkania z Rakowem Częstochowa. Fani Maccabi Hajfa wywiesili antypolski transparent. Jak pokazują nagrania, które przedostały się do sieci, fanatycy klub z Częstochowy postanowili nie czekać na reakcję MSZ i samemu wziąć sprawy w swoje ręce.
Kibice Maccabi Hajfa wywiesili na stadionie w Debreczynie transparent o treści:
Mordercy od 1939 roku.
Zachowanie kibiców z Izraela wywołało ostry sprzeciw polityków i dziennikarzy. Z czasem do sprawy odniosło się też MSZ oraz UEFA.
Atak kibiców Rakowa
Zanim jednak oficjalne organy podjęły jakiekolwiek działania wobec izraelskich kibiców, sprawy w swoje ręce wzięli fanatycy Rakowa Częstochowa, którzy popędzili za autokarem kibiców Maccabi Hajfa, dążąc do fizycznej konfrontacji z ludźmi odpowiedzialnymi za antypolski transparent. Okazało się jednak, że mieszkańcy Izraela nie byli gotowi na taką „lekcję historii”. Pozostali w autokarze, a w końcu udało im się odjechać i uciec przed Polakami.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/737898-kibice-rakowa-ruszyli-w-pogon-za-fanami-maccabi
