Kibice Rakowa chcieli dać Izraelczykom "lekcję historii". Ruszyli w pogoń za fanami Maccabi Hajfa na Węgrzech

Nie milkną echa skandalicznego zachowania izraelskich kibiców podczas spotkania z Rakowem Częstochowa. Fani Maccabi Hajfa wywiesili antypolski transparent. Jak pokazują nagrania, które przedostały się do sieci, fanatycy klub z Częstochowy postanowili nie czekać na reakcję MSZ i samemu wziąć sprawy w swoje ręce.

Kibice Maccabi Hajfa wywiesili na stadionie w Debreczynie transparent o treści:

Mordercy od 1939 roku.

Zachowanie kibiców z Izraela wywołało ostry sprzeciw polityków i dziennikarzy. Z czasem do sprawy odniosło się też MSZ oraz UEFA.

Atak kibiców Rakowa

Zanim jednak oficjalne organy podjęły jakiekolwiek działania wobec izraelskich kibiców, sprawy w swoje ręce wzięli fanatycy Rakowa Częstochowa, którzy popędzili za autokarem kibiców Maccabi Hajfa, dążąc do fizycznej konfrontacji z ludźmi odpowiedzialnymi za antypolski transparent. Okazało się jednak, że mieszkańcy Izraela nie byli gotowi na taką „lekcję historii”. Pozostali w autokarze, a w końcu udało im się odjechać i uciec przed Polakami.

mly/X

