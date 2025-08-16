Kibice Ruchu Chorzów ponownie zrobili skandal podczas meczu swojej drużyny, tym razem w Warszawie z Polonią - w rocznicę Bitwy Warszawskiej. „Powiem szczerze. Kończą mi się określenia komentatorskie na zachowania kibiców na polskich stadionach. Sympatycy Ruchu Chorzów zagłuszyli Mazurka Dąbrowskiego” - komentował zdarzenie komentator TVP SPORT w likwidacji.
Do skandalu z udziałem kibiców Ruchu Chorzów doszło 15 sierpnia, podczas meczu ich drużyny z Polonią Warszawą w stolicy. Spotkanie odbywało się w ramach rozgrywek 1. Ligi. Przed pierwszym gwizdkiem puszczony został hymn Polski, żeby uczcić rocznicę Bitwy Warszawskiej. Niestety sympatycy zespołu ze Śląska postanowili go zagłuszyć. Po drugiej zwrotce wyłączono podkład muzyczny, ale kibice „Czarnych Koszul” zaintonowali trzecią zwrotkę. Wtedy to fani Ruchu Chorzów zaczęli skandować „Górny Śląsk”.
Reakcja komentatora
Powiem szczerze. Kończą mi się określenia komentatorskie na zachowania kibiców na polskich stadionach. Sympatycy Ruchu Chorzów zagłuszyli Mazurka Dąbrowskiego
— powiedział komentator TVP SPORT w likwidacji.
Nie jest to pierwszy raz, gdy fani „Niebieskich” zachowują się niegodnie podczas śpiewania hymnu Polski. Podobną akcję przeprowadzili 2 tygodnie temu w meczu ze Śląskiem we Wrocławiu.
