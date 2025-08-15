Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki wystosował list do prezydenta UEFA, w którym wnioskuje o wyciągnięcie konsekwencji wobec kibiców i klubu Maccabi Hajfa za transparent z meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Napisano na nim: „Mordercy od 1939 roku”.
Rutnicki skierował list do prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina. Podkreślił w nim sprawę „bulwersującego w treści transparentu” oraz „szeregu innych zachowań części kibiców izraelskich o charakterze rasistowskim”.
Nie ma naszej zgody na zakłamywanie historii i hańbienie polskich barw narodowych. Skandaliczne zachowanie kibiców izraelskiego klubu musi być natychmiast napiętnowane i potępione - dlatego kierujemy pismo do Prezydenta UEFA. Wnosimy o pilną reakcję i wyciągnięcie surowych kar
— napisał minister sportu na platformie X.
Do wpisu załączył skan listu.
(…) wnosimy o pilną reakcję i wyciągnięcie surowych konsekwencji względem kibiców i klubu winnych tego wydarzenia. Państwo Polskie walczyło z hitlerowskimi Niemcami od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej. Naziści niemieccy zabili miliony polskich obywateli wszystkich wyznań i pochodzenia, w tym miliony pochodzenia żydowskiego w Holokauście. Jako środowisko sportowe uważamy, że piłka nożna powinna zbliżać ludzi, przełamywać konflikty między narodami, promować zasady fair play i szacunku do drugiego człowieka
— można przeczytać w liście opublikowanym na platformie X.
W takich sytuacjach świat sportu musi reagować zdecydowanie i natychmiast, dając odpór rasizmowi i nienawiści na stadionach
— zakończył list szef resortu sportu.
PAP skontaktowała się z UEFA z prośbą o informację, czy i kiedy można się spodziewać reakcji federacji, jednak nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.
Wcześniej przeciw treści transparentu zaprotestowali również m.in. prezydent RP Karol Nawrocki i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.
Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich – ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa
— napisał na platformie X prezydent Nawrocki.
Interwencję w UEFA zapowiedział Kulesza, który treść transparentu nazwał „prowokacją” i „fałszowaniem historii”.
Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi – Raków
— zapowiedział szef PZPN.
Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi grało w nim w roli gospodarza. Raków, który u siebie przegrał 0:1, wygrał w rewanżu 2:0 i awansował do czwartej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji.
Polska policja wystąpiła do Węgrów o zidentyfikowanie sprawców
Po wczorajszych haniebnych transparentach izraelskich kibiców w Debreczynie polska policja wystąpiła do strony węgierskiej o możliwość zidentyfikowania sprawców – poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Na transparencie napisano w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”. Wywieszony został w czwartek przez kibiców izraelskiego klubu Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Na incydent zareagował szef MSWiA.
Po wczorajszych haniebnych transparentach izraelskich kibiców w Debreczynie Polska Policja wystąpiła do strony węgierskiej o możliwość zidentyfikowania sprawców wywieszenia transparentu antypolskiego
-– napisał na X. Dodał, że Polska liczy na pomoc służb węgierskich.
W nocy z czwartku na piątek ambasada Izraela w Polsce zareagowała na treść transparentu na platformie X:
Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców.
W piątek wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekazał, że dobrze, iż ambasada Izraela w Polsce zareagowała na – jak napisał – „skandaliczny” transparent kibiców Maccabi Hajfa wywieszony podczas meczu.
Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości
— napisał szef MSZ na platformie X.
W kolejnym wpisie Sikorski poinformował, że ustalił z ministrem Marcinem Kierwińskim, że „jeśli Węgry pomogą nam ich zidentyfikować, to dostaną zakaz wjazdu do Polski. Proszę też zważyć, czy chcemy, aby nasz ambasador był wzywany na dywanik w Tel Awiwie za każdym razem, gdy jakiś dureń napisze ŁKS Żydy”.
Dodał, że dyplomacja nie jest „kibolską ustawką”, a „haniebnego transparentu nie wystawiło państwo Izrael, tylko tamtejsze zakute łby”.
Później do sytuacji odniosła się także Kancelaria Prezydenta, Instytut Pamięci Narodowej oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który wystosował list do szefa UEFA, w którym wnioskuje o wyciągnięcie konsekwencji wobec kibiców i klubu Maccabi Hajfa.
