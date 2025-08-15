Czy UEFA zareaguje na skandaliczne zachowanie kibiców Maccabi Hajfa? Szef PZPN i minister sportu: Oczekujemy jednoznacznej reakcji

Prezydent i ministrowie sportu, obrony narodowej i cyfryzacji oraz rzecznik rządu zaprotestowali przeciw treści transparentu kibiców izraelskiego Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Napisano na nim w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”.

- Absolutnie skandaliczne zachowanie kibiców z Izraela! Wywiesili transparent o treści: „Mordercy od 1939 roku”

- Fala oburzenia po antypolskim zachowaniu izraelskich kibiców! „Absolutna dzicz”; „Jest już reakcja MSZ?”; „Co na to UEFA?”

Interwencję w UEFA zapowiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, który treść transparentu nazwał „prowokacją” i „fałszowaniem historii”.

Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi – Raków

— zapowiedział szef PZPN.

Nie ma akceptacji dla skandalicznego zachowania izraelskich kibiców wobec Polek i Polaków. Oczekujemy błyskawicznej i jednoznacznej reakcji UEFA. W trybie pilnym wystąpimy o wyciągnięcie konsekwencji wobec izraelskiego klubu. Areny sportu nie są miejscem propagowania kłamstw

— napisał na platformie X minister sportu Jakub Rutnicki.

Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił:

Skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców wobec Polski i Polaków. Oczekujemy jednoznacznej reakcji od UEFA.

CZYTAJ TAKŻE: Haniebny transparent kibiców Maccabi Hajfa. Prezydent Nawrocki: Obraża pamięć o ofiarach. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa

kk/PAP/X

