Prezydent i ministrowie sportu, obrony narodowej i cyfryzacji oraz rzecznik rządu zaprotestowali przeciw treści transparentu kibiców izraelskiego Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Napisano na nim w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”.
Interwencję w UEFA zapowiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, który treść transparentu nazwał „prowokacją” i „fałszowaniem historii”.
Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi – Raków
— zapowiedział szef PZPN.
Nie ma akceptacji dla skandalicznego zachowania izraelskich kibiców wobec Polek i Polaków. Oczekujemy błyskawicznej i jednoznacznej reakcji UEFA. W trybie pilnym wystąpimy o wyciągnięcie konsekwencji wobec izraelskiego klubu. Areny sportu nie są miejscem propagowania kłamstw
— napisał na platformie X minister sportu Jakub Rutnicki.
Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił:
Skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców wobec Polski i Polaków. Oczekujemy jednoznacznej reakcji od UEFA.
