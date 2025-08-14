Kibice Maccabi Hajfa przekroczyli wszelkie granice. Na meczu z Rakowem Częstochowa w Debreczynie wywiesili skrajnie antypolski transparent. W sieci pojawiło się wiele komentarzy wzywających m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych do natychmiastowej reakcji.
Mecz obu drużyn rozgrywany był w węgierskim Debreczynie, a spowodowane było to wojną, która toczy się na terytorium Izraela.
Kibice izraelskiego klubu najwyraźniej nie mogli sobie poradzić z faktem, że ich drużyna odpada z europejskich pucharów przegrywając z Rakowem Częstochowa. Wywiesili transparent sugerujący udział Polaków w zbrodni Holokaustu.
Mordercy od 1939 roku
– napisali bandyci z Izraela.
Reakcja na skandaliczny transparent
W sieci pojawiło się wiele komentarzy, w tym ten autorstwa wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu @Conf_League względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja @UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu
– napisał wicepremier Kosiniak-Kamysz.
Absolutna dzicz. Powinni mieć zakaz wjazdu do Polski i zakazy stadionowe. To na początek
— napisał Dominik Tarczyński.
Jest już reakcja @MSZ_RP? Żydzi prezentują skrajny antypolonizm, nie od dziś
– czytamy we wpisie Dariusza Mateckiego.
Dziś podczas meczu @mhfootballclub - @Rakow1921 kibice z Izraela wywiesili taki transparent👇 Co na to @UEFA i @MSZ_RP? Będziecie milczeć?
– pyta użytkownik Emilia Kamińska.
“Murderers since 1939” by @mhfootballclub fans is a vile lie and hate speech. In 1939 Poland was the victim of aggression, millions of our citizens, including Jews, were murdered by Germans and Soviets. @FIFAcom @UEFA @MSZ_RP must act!
– napisał Marcin Czapliński.
Po meczu nasi piłkarze zostali sprowokani przez Izraelczykow. Doszlo do gigantycznej awnatury a transaprent dalej wisi, ja czegoś takiego nie widziałem, mnie osobiście pracownicy Macabi wyzywali od nazistów- ZA CO?
– przekonuje Łukasz Ciona.
Skandaliczne nagranie
Na jednym z nagrań widzimy też izraelskiego kibica, który kopuluje z dmuchaną lalką owinięta polską flagą.
Przecieram oczy z niedowierzania. Panie Sikorski, odstaw te pierogi i do roboty się weź!
mly/X
