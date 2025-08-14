Raków Częstochowa wygrał w węgierskim Debreczynie z Maccabi Hajfa 2:0 (1:0) w meczu rewanżowym 3. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji i awansował do kolejnej fazy rozgrywek. W trakcie meczu kibice z Izraela wywiesili absolutnie skandaliczny transparent.
W pierwszym spotkaniu u siebie polski zespół przegrał 0:1. Kolejnym rywalem Rakowa będzie bułgarska Arda Kyrdżali.
Transparent kibiców z Izraela
W trakcie meczu na trybunie zajmowanej przez kibiców z Izraela pojawił się absolutnie skandaliczny transparent wymierzony w Polaków.
Izraelscy kibice napisali:
Mordercy od 1939 roku.
