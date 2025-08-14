WIDEO

Absolutnie skandaliczne zachowanie kibiców z Izraela! Wywiesili transparent o treści: "Mordercy od 1939 roku"

  • Sport
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sprawdź autor: PAP/Waldemar Deska/FB
Raków Częstochowa wygrał w węgierskim Debreczynie z Maccabi Hajfa 2:0 (1:0) w meczu rewanżowym 3. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji i awansował do kolejnej fazy rozgrywek. W trakcie meczu kibice z Izraela wywiesili absolutnie skandaliczny transparent.

W pierwszym spotkaniu u siebie polski zespół przegrał 0:1. Kolejnym rywalem Rakowa będzie bułgarska Arda Kyrdżali.

Transparent kibiców z Izraela

W trakcie meczu na trybunie zajmowanej przez kibiców z Izraela pojawił się absolutnie skandaliczny transparent wymierzony w Polaków.

Izraelscy kibice napisali:

Mordercy od 1939 roku.

