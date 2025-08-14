„Jeśli dostanę zaproszenie od kibiców, a takie już dostawałem, to nie widzę problemu, aby odwiedzić te stadiony, które mnie popierają, wspierają, wierzą w swojego prezydenta” - mówił prezydent Karol Nawrocki w programie „Gość Wydarzeń” u Bogdana Rymanowskiego.
Ostatnie spotkanie gdańskiej Lechii z Motorem Lublin stało się okazją do pierwszej wizyty Karola Nawrockiego, jako nowego prezydenta RP, na meczu jego ukochanej drużyny.
Z tej okazji fanatycy biało-zielonych wywiesili transparent z pozdrowieniami dla głowy państwa. Podczas meczu kibice donośnie skandowali imię i nazwisko głowy państwa.
Prezydent odwiedzi… wszystkie stadiony?
Karol Nawrocki nie zamierza poprzestać na jednym meczu Lechii. Prezydent zapowiedział właśnie, że planuje w ciągu pięcioletniej kadencji odwiedzić… wszystkie stadiony PKO Ekstraklasy, a jest ich przecież osiemnaście co sezon.
Nie odpuści też spotkań reprezentacji Polski.
