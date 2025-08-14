Ile jeszcze stadionów odwiedzi prezydent Nawrocki? Znamy jego plan. "Jeśli dostanę zaproszenie od kibiców, a takie już dostawałem"

  • Sport
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Karol Nawrocki na trybunie stadionu w Gdańsku podczas meczu 4. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Lechią i Motorem Lublin / autor: PAP/Marcin Gadomski
Karol Nawrocki na trybunie stadionu w Gdańsku podczas meczu 4. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Lechią i Motorem Lublin / autor: PAP/Marcin Gadomski

Jeśli dostanę zaproszenie od kibiców, a takie już dostawałem, to nie widzę problemu, aby odwiedzić te stadiony, które mnie popierają, wspierają, wierzą w swojego prezydenta” - mówił prezydent Karol Nawrocki w programie „Gość Wydarzeń” u Bogdana Rymanowskiego.

Ostatnie spotkanie gdańskiej Lechii z Motorem Lublin stało się okazją do pierwszej wizyty Karola Nawrockiego, jako nowego prezydenta RP, na meczu jego ukochanej drużyny.

Z tej okazji fanatycy biało-zielonych wywiesili transparent z pozdrowieniami dla głowy państwa. Podczas meczu kibice donośnie skandowali imię i nazwisko głowy państwa.

Prezydent odwiedzi… wszystkie stadiony?

Karol Nawrocki nie zamierza poprzestać na jednym meczu Lechii. Prezydent zapowiedział właśnie, że planuje w ciągu pięcioletniej kadencji odwiedzić… wszystkie stadiony PKO Ekstraklasy, a jest ich przecież osiemnaście co sezon.

Nie odpuści też spotkań reprezentacji Polski.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki na meczu Ekstraklasy! Kibice:”Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii”. Trybuny skandowały jego imię

nt/Polsat News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych