Lech Poznań zremisował z Crveną Zvezdą i odpadł z walki o Ligę Mistrzów. Lechici wystąpią w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy

Piłkarze Lecha Poznań zremisowali w Belgradzie z Crveną Zvezdą 1:1 (0:1) w rewanżowym meczu 3. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie w Poznaniu zakończyło się wygraną serbskiego zespołu 3:1, który awansował do ostatniej rundy eliminacji.

Lechici wystąpią w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy, w której zagrają z belgijskim KRC Genk (pierwsze spotkanie zaplanowano na 21 sierpnia w Poznaniu, rewanż odbędzie się tydzień później w Belgii). Crvena Zvezda w kolejnej rundzie LM zmierzy się z cypryjskim Pafos FC, który wyeliminował Dynamo Kijów.

Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Cherif Ndiaye (45+1-karny), 1:1 Mikael Ishak (90+2).

Żółte kartki – Crvena Zvezda Belgrad: Milos Velijkovic, Bruno Duarte, Felico Milos, Rade Krunic. Lech Poznań: Pablo Rodriguez.

Czerwona kartka: Crvena Zvezda Belgrad: Rodrigao (57-za faul).

Sędziował: Francois Letexier (Francja).

