Piłkarze Lecha Poznań zremisowali w Belgradzie z Crveną Zvezdą 1:1 (0:1) w rewanżowym meczu 3. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie w Poznaniu zakończyło się wygraną serbskiego zespołu 3:1, który awansował do ostatniej rundy eliminacji.
Lechici wystąpią w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy, w której zagrają z belgijskim KRC Genk (pierwsze spotkanie zaplanowano na 21 sierpnia w Poznaniu, rewanż odbędzie się tydzień później w Belgii). Crvena Zvezda w kolejnej rundzie LM zmierzy się z cypryjskim Pafos FC, który wyeliminował Dynamo Kijów.
Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań 1:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Cherif Ndiaye (45+1-karny), 1:1 Mikael Ishak (90+2).
Żółte kartki – Crvena Zvezda Belgrad: Milos Velijkovic, Bruno Duarte, Felico Milos, Rade Krunic. Lech Poznań: Pablo Rodriguez.
Czerwona kartka: Crvena Zvezda Belgrad: Rodrigao (57-za faul).
Sędziował: Francois Letexier (Francja).
kk/PAP
