Chociaż kibice polskiego Lecha Poznań uchodzą za jednych z najgroźniejszych w Europie, podczas meczu w Polsce zachwycili fanów Crvenej Zvezdy, wywieszając transparent „Kosowo to Serbia”. Oczekuje się zatem, że w Serbii zostaną przywitani jak bracia - ocenił serbski portal Telegraf.
Piłkarze Lecha zagrają w Belgradzie rewanż z Crveną Zvezdą w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, próbując odrobić dwubramkową stratę z meczu w Poznaniu, gdzie przegrali 1:3. Na ten dzień zaplanowano wszystkie spotkania o awans do ostatniej fazy kwalifikacji.
Podczas meczu w Polsce kibice Kolejorza wywiesili na trybunach transparent „Kosowo to Serbia”, co zostało zauważone i chwalone przez serbskie media oraz kibiców i władze serbskiego rywala. Kosowo jest byłą południową prowincją Serbii, która ogłosiła w 2008 roku niepodległość - decyzji tej władze w Belgradzie nie uznają do dziś.
Dlatego możemy oczekiwać, że Polacy w Serbii zostaną przyjęci jak bracia i że nie powinniśmy oglądać większych problemów. Polacy często okazują ogromną miłość Serbom i podkreślają słowiańskie korzenie, które łączą oba narody, często pomagają klasztorom w Kosowie i całej Serbii. Mimo że są katolikami, szanują i cenią prawosławie
— napisał Telegraf.
Peja na meczu w Belgradzie
Portal Soccer Sportal poinformował, że do Belgradu przybędzie ok. 1500 kibiców poznańskiej drużyny, a między nimi raper Peja.
Peja jest od lat zadeklarowanym kibicem Lecha. W internecie można znaleźć zdjęcia, na których dopinguje swój zespół z trybun. Na swoich portalach społecznościowych regularnie publikuje relacje z meczów, a także filmy z dopingiem i choreografią przygotowaną przez kibiców biało-niebieskich
— zauważyły serbskie media.
O spokojną atmosferę podczas wtorkowego spotkania zaapelował sam klub z Belgradu, ostrzegając, że niesportowe zachowanie będzie się wiązać z karami UEFA.
Mecz z Lechem będzie monitorowany przez przedstawicieli europejskiej federacji piłkarskiej, ponieważ Crvena Zvezda ma wyrok w zawieszeniu za użycie materiałów pirotechnicznych
— przypomniano.
Naszemu klubowi grozi zamknięcie trybun podczas kolejnych meczów na arenie międzynarodowej. Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które przyjdą na mecz, aby nie używali materiałów pirotechnicznych w nadchodzącym spotkaniu, ponieważ konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe dla klubu i naszych kibiców
— ogłosiły władze Zvezdy.
Serbskie media poinformowały też w poniedziałek o wykluczeniu ze składu belgradzkiej drużyny jej kapitana Mirka Ivanicia. Ivanic opuści mecz rewanżowy z Lechem z powodu kontuzji mięśnia.
To drobny uraz, ale sztab szkoleniowy ocenił, że nie ma powodu, aby podejmować jakiekolwiek ryzyko, zwłaszcza że Zvezda prowadzi 3:1 po pierwszym meczu
— napisał dziennik Informer, oceniając jednak, że nieobecność kapitana oznacza dla Zvezdy „katastrofę”.
Vladan Milojevic, trener belgradzkiej ekipy, zastrzegł podczas poniedziałkowej konferencji, że
Lech jest poważną i dobrą drużyną, dlatego nie możemy popadać w euforię. Są bardzo dobrze prowadzeni i mają wyjątkowych zawodników. Powinniśmy skupić się tylko na tym meczu, bo jeszcze niczego nie osiągnęliśmy
— podkreślił Milojevic.
