„Dziękuję Lechii Gdańsk i wszystkim kibicom z całej Polski za wsparcie!” - napisał prezydent Polski Karol Nawrocki we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych po tym, jak pierwszy raz w nowej roli wziął udział w spotkaniu piłarskicm.
Zdjęcie z tego wydarzenia prezydent Karol Nawrocki opublikował w swoich mediach społecznościowych.
Obecność Karola Nawrockiego
Spotkanie gdańskiej Lechii z Motorem Lublin stało się okazją do pierwszej wizyty Karola Nawrockiego, jako nowego prezydenta RP, na meczu jego ukochanej drużyny.
Głowa państwa nie tylko oglądała mecz, ale ponadto w pierwszej połowie weszła do sektora zajmowanego przez najbardziej oddanych kibiców gospodarzy.
Podczas meczu kibice donośnie skandowali imię i nazwisko polskiego prezydenta.
Karol Nawrocki
— rozbrzmiewało z trybun.
Mecz
Ostatecznie w meczu piłkarskiej Ekstraklasy Lechii Gdańsk nie udało się pokonać i siebie Motoru Lublin. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3.
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3:3 (2:2).
Bramki: 1:0 Bohdan Wjunnyk (3), 1:1 Karol Czubak (38), 1:2 Ivo Rodrigues (41), 2:2 Tomas Bobcek (45+1), 2:3 Bartosz Wolski (53-wolny), 3:3 Camilo Mena (79).
Żółta kartka – Lechia Gdańsk: Iwan Żelizko, Mohamed Awadalla. Motor Lublin: Ivo Rodrigues, Bright Ede.
Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 14758.
