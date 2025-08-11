Spotkanie gdańskiej Lechii z Motorem Lublin stało się okazją do pierwszej wizyty Karola Nawrockiego, jako nowego prezydenta RP, na meczu jego ukochanej drużyny. Z tej okazji fanatycy biało-zielonych wywiesili transparent z pozdrowieniami dla głowy państwa. Podczas meczu kibice donośnie skandowali imię i nazwisko głowy państwa.
Prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy po zaprzysiężeniu na prezydenta udał się na mecz Lechii Gdańsk – klubu, któremu kibicuje od dziecka. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których nowa głowa państwa jest na gdańskim stadionie w towarzystwie m.in. swojego kapelana – ks. Jarosława Wąsowicza.
To jednak nie koniec. Okazuje się, że o przyjeździe prezydenta na mecz dowiedzieli się najbardziej zagorzali fani Lechii Gdańsk, którzy Nawrockiego znają jeszcze z trybun i zapewne wspólnych wyjazdów.
Wywiesili transparent o treści:
Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii.
„Pozdrowienia” dla Tuska
Wywieszony przez kibiców Lechii transparent jest nawiązaniem do podobnego baneru, który na tej samej trybunie pojawił się w roku 2011. Tamten jednak, choć również skierowany do ważnego polityka, nie był w swojej treści tam sympatyczny.
Na otwarcie stadionu w Gdańsku fanatycy Lechii „pozdrowili” Donalda Tuska hasłem: „Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem Lechii!”.
Media ekscytowały się otwarciem nowego stadionu w Gdańsku, gdzie zanotowano wysoką frekwencję. Jeśli obecny na meczu Donald Tusk liczył na miłe przyjęcie, musiał obejść się smakiem. Fani Lechii wygwizdali go, zaintonowali parę przyśpiewek pod jego adresem, a na trybunach rozciągnięto transparent z dosadnym hasłem. „Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem Lechii!” - takim hasłem „przywitano” premiera RP, który od dawna nie ukrywał swoich sympatii dla gdańskiego klubu
– relacjonował wtedy portal legionisci.com.
Prezydent wśród fanatyków!
Jak poinformował portal „Stadionowi Oprawcy”, prezydent nie tylko pojawił się na stadionie, ale udał się także na trybunę najbardziej zagorzałych fanatyków Lechii Gdańsk.
Skandowanie trybun
Podczas meczu kibice donośnie skandowali imię i nazwisko polskiego prezydenta.
Karol Nawrocki
— rozbrzmiewało z trybun.
Nagranie z tego dopingu opublikował poseł PiS Jan Kanthak.
