„Piłkarz Barcelony Robert Lewandowski zmaga się z kontuzją mięśnia uda lewej nogi” - poinformował klub. Polski napastnik na pewno nie zagra w niedzielnym (10 sierpnia) spotkaniu o trofeum Joana Gampera. Pierwszy mecz ligowy w sezonie 2025/26 kataloński zespół ma rozegrać 16 sierpnia - na wyjeździe z Mallorcą.
W komunikacie Barcelona nie oszacowała, jak długo Lewandowski będzie pauzował, więc nie sposób przewidzieć, czy zdąży wykurować się przed startem La Ligi. „Duma Katalonii”, której piłkarzem jest też Wojciech Szczęsny, będzie bronić tytułu.
Ostatni sprawdzian Barcelony
Mecz o trofeum Joana Gampera, który Barcelona rozgrywa u siebie co roku od lat 60. poprzedniego wieku, zaplanowano na godzinę 21. Rywalem będzie włoski zespół Como, którego trenerem jest były piłkarz klubu gospodarzy Hiszpan Cesc Fabregas.
Będzie to ostatni sprawdzian Barcelony przed startem sezonu.
CZYTAJ WIĘCEJ: Robert Lewandowski przekroczył granicę 100 goli w Barcelonie! Popis polskiego piłkarza w meczu z Athletic Bilbao
nt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/737223-robert-lewandowski-zmaga-sie-z-kontuzja-miesnia-uda
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.