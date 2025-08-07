Jagiellonia Białystok wygrała na wyjeździe z duńskim Silkeborgiem 1:0 w pierwszym meczu 3. rundy eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Konferencji. Spotkanie rewanżowe w Polsce odbędzie się 14 sierpnia.
Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok 0:1 (0:1).
Bramki: 0:1 Bernardo Vital (15).
Żółte kartki: Silkeborg - Pelle Mattsson, Robin Oestroem. Jagiellonia - Taras Romanczuk, Afimico Pululu, Bernardo Vital.
Sędzia: Jamie Robinson (Irlandia Północna).
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/737166-jagiellonia-wygrala-na-wyjezdzie-z-dunskim-silkeborgiem
