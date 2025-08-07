Piłkarze Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z cypryjskim AEK Larnaka 1:4 (1:1) w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy. To ich pierwsza porażka w sezonie. Rewanż odbędzie się 14 sierpnia.
AEK Larnaka - Legia Warszawa 4:1 (1:1).
Bramki: 1:0 Pere Pons (16), 1:1 Jean-Pierre Nsame (18-głową), 2:1 Karol Angielski (48-głową), 3:1 Yerson Chacon (78), 4:1 Mileta Rajovic (85-samob.).
Żółte kartki - AEK Larnaka: Godswill Ekpolo. Legia Warszawa: Wahan Biczachczjan, Bartosz Kapustka, Jan Ziółkowski.
Czerwona kartka za drugą żółtą - Legia Warszawa: Bartosz Kapustka (90+8).
Sędzia: Horatiu Fesnic (Rumunia).
AEK Larnaka: Zlatan Alomerovic - Godswill Ekpolo, Valentin Roberge (27. Miramon), Angel Garcia, Jeremie Gnali (64. Jimmy Suarez) - Pere Pons, Hrvoje Milicevic, Gustavo - Djordje Ivanovic (90. Youssef Amyn), Karol Angielski (63. Enzo Cabrera), Yerson Chacon.
Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Jan Ziółkowski, Steve Kapuadi, Ruben Vinagre - Bartosz Kapustka, Rafał Augustyniak, Claude Goncalves (71. Kacper Chodyna) - Wahan Biczachczjan (71. Ryoya Morishita), Jean-Pierre Nsame (80. Mileta Rajovic), Petar Stojanovic (54. Migouel Alfarela).
W tym meczu trudno było wskazać faworyta. Wcześniej AEK Larnaka w eliminacjach Ligi Europy wyeliminował Partizana Belgrad i NK Celje, natomiast Legia przeszła FK Aktobe i Banika Ostrawa. Do czwartku obie drużyny w tym sezonie były niepokonane.
– Po obejrzeniu spotkań Cypryjczyków w Europie nie jestem zdziwiony, że byli w stanie wyeliminować Partizan i NK Celje. Mają trenera z bardzo interesującym CV i doświadczonych piłkarzy, którzy znają rywalizację na arenie europejskiej - mówił przed meczem trener Legii Edward Iordanescu.
W zeszłym sezonie AEK Larnaka zdobył Puchar Cypru i zajął czwarte miejsce w lidze, ale w 2023 roku był w 1/8 finału Ligi Konferencji. W cypryjskim klubie występuje trzech piłkarzy z przeszłością w polskiej ekstraklasie. Są to napastnik Karol Angielski, który do 2022 roku grał w Radomiaku Radom, a wcześniej był zawodnikiem Wisły Płock, oraz bramkarze Zlatan Alomerovic (w przeszłości Korona Kielce, Lechia Gdańsk i Jagiellonia Białystok) i Kewin Komar, który niedawno odszedł z Puszczy Niepołomice.
Już po 70 sekundach gry Claude Goncalves podał do Jeana-Pierre’a Nsame, który minął bramkarza i umieścił piłkę w siatce. Gol nie został jednak uznany, bo kameruński napastnik Legii był na spalonym. Następnie obrońca AEK Valentin Roberge po rzucie rożnym strzałem głową trafił w poprzeczkę.
AEK objął prowadzenie w 16. minucie. Hiszpan Pere Pons zwiódł zwodem Jana Ziółkowskiego, zbiegł do środka i oddał strzał. Piłka odbiła się jeszcze od Ziółkowskiego i zmyliła bramkarza Kacpra Tobiasza.
Legioniści odpowiedzieli już po dwóch minutach. Bartosz Kapustka z rzutu wolnego posłał długie podanie w pole karne, Nsame wyskoczył wysoko i głową wyrównał na 1:1.
Legia w 28. min nie wykorzystała dwóch dobrych okazji. Zlatan Alomerovic obronił groźne strzały Nsame i Kapustki. Tuż przed przerwą golkiper, który z Jagiellonią został mistrzem Polski, ponownie uratował swój zespół, gdy powstrzymał Pawła Wszołka.
Na początku drugiej połowy Jeremie Gnali dośrodkował w pole karne do niekrytego Karola Angielskiego, który głową strzelił gola na 2:1. Polski napastnik zdobył dwie bramki przeciwko Legii w sezonie 2021/22, gdy był zawodnikiem Radomiaka Radom.
Później Ruben Vinagre uderzył sprzed pola karnego, lecz piłka przeleciała nad poprzeczką. Następnie Angielski główkował po rzucie rożnym, ale Wszołek zablokował strzał. Vinagre w 57. min dośrodkował z rzutu wolnego, a Nsame oddał niecelny strzał głową.
W miarę upływu czasu rosła przewaga gospodarzy. W 78. minucie technicznym strzałem w okienko bramki na 3:1 podwyższył Wenezuelczyk Yerson Chacon. Ziółkowski ponownie popełnił błąd w kryciu.
Gdy wydawało się, że gorzej już być nie może, nowy nabytek Legii Mileta Rajovic po rzucie rożnym głową skierował piłkę do własnej bramki.
W doliczonym czasie gospodarze przeprowadzili kontratak i mogli strzelić piątego gola, lecz akcję przerwał Ryoya Morishita. Drugą żółtą kartkę za faul otrzymał Kapustka, który nie zagra w rewanżu. Ostatecznie drużyna trenera Iordanescu przegrała na Cyprze 1:4.
Legia zakończyła na siedmiu serię meczów bez porażki. W niedzielę podejmie GKS Katowice w 4. kolejce ekstraklasy. Rewanż z AEK Larnaka odbędzie się 14 sierpnia w Warszawie. Legioniści muszą odrobić trzybramkową stratę, by awansować do 4. rundy eliminacji Ligi Europy i zagrać ze szwedzkim BK Hacken lub norweskim SK Brann (0:2 w pierwszym meczu).
W przypadku odpadnięcia zmierzą się z Partizanem Belgrad lub szkockim Hibernian FC w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/737165-dotkliwa-porazka-legii-w-walce-o-lige-europy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.