Grupa D: Tunezja - Francja 1:0 (0:0).
Bramki: 1:0 Wahbi Khazri (58).
Żółta kartka - Tunezja: Wajdi Kechrida.
Sędzia: Matthew Conger (Nowa Zelandia). Widzów 43 627.
Tunezja: Aymen Dahmen - Wajdi Kechrida, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Ali Maaloul, Nader Ghandri - Mohamed Ali Ben Romdhane (74. Ghaylane Chaalali), Aissa Laidouni, Elyas Skhiri, Anis Ben Slimane (83. Ali Abdi) - Wahbi Khazri (60. Issam Jebali).
Francja: Steve Mandanda - Axel Disasi, Raphael Varane (63. William Saliba), Ibrahima Konate, Youssouf Fofana (73. Antoine Griezmann) - Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout (63. Adrien Rabiot), Matteo Guendouzi (79. Ousmane Dembele), Kingsley Coman (63. Kylian Mbappe) - Randal Kolo Muani. (PAP)
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