Niewielkie zmiany w codziennej diecie, w tym ograniczenie mięsa i nabiału na rzecz warzyw i roślin strączkowych, mogą jednocześnie pomóc w walce ze zmianą klimatu, poprawić zdrowie i nie zwiększyć wydatków na jedzenie - wynika z badania naukowców z University of Edinburgh.
Artykuł na ten temat ukazał się w czasopiśmie „Nature Food”.
Autorzy przeanalizowali 33 różne scenariusze dostosowania diet współczesnych społeczeństw do zaleceń brytyjskiego Climate Change Committee, który rekomenduje przejście na bardziej zrównoważone żywienie z mniejszym udziałem mięsa i produktów odzwierzęcych w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy zdrowia publicznego.
Sprawdzali nie tylko wpływ możliwych zmian na środowisko, ale także ich koszty, wartość odżywczą oraz wpływ na zdrowie, w tym ryzyko chorób takich jak cukrzyca typu 2 i choroby układu krążenia.
Ograniczenie spożycia mięsa i nabiału
Okazało się, że w każdym z analizowanych wariantów ograniczenie spożycia mięsa i nabiału prowadziło do spadku emisji gazów cieplarnianych oraz mniejszego wykorzystania gruntów oraz wody.
Jednocześnie zastępowanie mięsa warzywami, roślinami strączkowymi czy jajami (w polskiej klasyfikacji żywieniowej jaja zalicza się do nabiału, choć w języku angielskim „dairy” obejmuje wyłącznie produkty mleczne - przyp. PAP) nie pogarszało jakości diety ani nie zwiększało jej kosztów.
Korzyści dla zdrowia i środowiska
Jak podkreślili naukowcy, wyniki te pokazały, że nawet drobne zmiany w codziennym jadłospisie, np. zastąpienie części mięsa na kanapkach czy w daniach makaronowych pastami warzywnymi i strączkowymi lub jajami, mogą w dłuższej perspektywie przynieść zauważalne korzyści dla zdrowia i środowiska.
W publikacji oszacowano, że takie modyfikacje mogłyby w ciągu dekady zapobiec nawet 60 tys. przypadków cukrzycy typu 2 w samej Szkocji. Jednocześnie nie prowadziły one do obniżenia wartości odżywczej diety. Choć przy mniejszym spożyciu nabiału - jak zauważyli autorzy - może pojawić się ryzyko niedoboru jodu, można je łatwo ograniczyć poprzez wzbogacanie tym pierwiastkiem produktów roślinnych.
Zdanie naukowców należy to wziąć pod uwagę, ponieważ bez zmian w sposobie odżywiania trudno będzie osiągnąć cele klimatyczne.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/764392-jedz-mniej-miesa-wiecej-roslin-co-jeszcze-wymysla-dla-klimatu
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