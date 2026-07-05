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Była gwiazda TVP wzięła nietypowy ślub. Nie uwierzycie, z kim!

Zdj. ilustracyjne - panna młoda. Obok: zrzut ekranu z rolki Joanny Racewicz / autor: Freepik/FB
Zdj. ilustracyjne - panna młoda. Obok: zrzut ekranu z rolki Joanny Racewicz / autor: Freepik/FB

Joanna Racewicz, dziennikarka i autorka książek, właśnie wzięła ślub - dość nietypowy, bo formalnie nie zmienia się jej stan cywilny. Wdowa po oficerze BOR, tragicznie zmarłym w Katastrofie Smoleńskiej por. Pawle Janeczku, wzięła ślub… z samą sobą.

Wśród artystów czy celebrytów od pewnego czasu zdarzają się dość nietypowe „ceremonie”, takie jak… śluby z samymi sobą. Niedawno media rozpisywały się o „samoślubie” wokalistki Anny Rusowicz, która na taki krok zdecydowała się kilka lat po rozwodzie z mężem. Teraz panną młodą została Joanna Racewicz, dziennikarka, prezenterka telewizyjna, związana w przeszłości m.in. z TVP i TVN, wdowa po oficerze BOR, który razem z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i delegacją zginął w Katastrofie Smoleńskiej z 10 kwietnia 2010.

Zdziwieni? Doskonale rozumiem”

Racewicz dotychczas raczej unikała afiszowania się z życiem prywatnym. Bardziej osobiste treści, które publikowała w mediach społecznościowych dotyczyły raczej wychowania syna Igora i wspomnień o tragicznie zmarłym mężu. Tabloidy pisały niedawno, że pokazała się z „wysokim, przystojnym mężczyzną”. Okazuje się, że dziennikarka ostatnio wzięła… ślub. Tyle że sama ze sobą.

Ja. Panna młoda. Na własnym ślubie. Sama ze sobą. Prawdziwa. Zdziwieni? Doskonale rozumiem. Więc - po kolei: Nie wiem, kiedy zaczęłam od siebie odchodzić. Może wtedy, kiedy ważniejsze stało się to, czego oczekują inni. Albo kiedy uczyłam się być dzielna. Lata pogoni, przymusu, wymagań, ocen, krytyki

— napisała dziennikarka w opisie nagrania zamieszczonego m.in. na Instagramie i Facebooku.

Aż pojawiły się w moim życiu cudne kobiety. Moje Siostry. I zaprosiły do projektu One&Only. Nie obiecały, że stanę się kimś innym. Nie powiedziały, że trzeba mnie naprawić. Nie zmuszały do bycia „lepszą wersją siebie”. Przypomniały tylko, że przez cały ten czas wystarczyło wrócić do siebie. Do źródła. (…) Symboliczny Ślub ze Sobą. Moja najpiękniejsza ceremonia. Moment, w którym pierwszy raz od lat możesz powiedzieć: „Wybieram siebie.” Ta chwila zostawia spokój. Czułość. Łagodność. Poczucie bezpieczeństwa. Obietnice, że będziesz po swojej stronie. (…) Po ślubie ze sobą - wszystko będzie po nowemu. Wiem, bo sprawdziłam

— podkreśliła.

W opublikowanej rolce widać Joannę Racewicz w białej sukni, wyraźnie wzruszoną, a także towarzyszącą jej grupę kobiet składających dziennikarce gratulacje.

FB/JastrząbPost/aja

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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