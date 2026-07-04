Wakacyjne plany Polaków. Liczby pokazują zaskakującą prawdę

Trzy czwarte badanych Polaków planuje w tym roku wakacyjny wyjazd; większość spędzi urlop w kraju - wynika z badania „Polacy na wakacjach 2026”. Ponad połowa ankietowanych zamierza wydać w wakacje na osobę nie więcej niż 2,5 tys. zł.
Zgodnie z wynikami ankiety, wyjazd urlopowy w tym roku planuje trzy czwarte Polaków (76 proc.), z czego wakacje w Polsce wskazało 58 proc. podróżujących.
Wśród kierunków zagranicznych respondenci najczęściej wskazywali na Grecję (7,3 proc.), Włochy (6,8 proc.), Hiszpanię (6,7 proc.) Chorwację i Turcję (po 3,6 proc.).
Ile Polacy planują wydać?
Najczęściej deklarowaną przez badanych kwotą, którą planują przeznaczyć na wakacje na osobę to 2,5–5 tys. zł (35 proc.) oraz 1–2,5 tys. zł (32 proc.). W praktyce ponad połowa podróżujących (52 proc.) zamierza wydać na osobę nie więcej niż 2,5 tys. zł, a kwoty powyżej 5 tys. zł planuje 16 proc. wyjeżdżających.
Powodem, dla których część respondentów zamierza zostać w domu jest bariera finansowa – 56 proc. osób z tej grupy wskazało jako główny powód brak pieniędzy. Na drugim miejscu są codzienne zobowiązania - niemal 31 proc. niewyjeżdżających przyznało, że w domu zatrzymują ich inne obowiązki.
Obawy przed nieprzewidzianymi kosztami leczenia czy zniszczeniem bagażu wskazało 4 proc. ankietowanych.
Z badania wynika, że na wyjazd najchętniej decydują się osoby w grupie 25–34 lata, gdzie wakacje planuje ponad 80 proc. badanych, podczas gdy wśród osób w wieku 55–64 lata odsetek ten spada do ok. 70 proc. Wyjazd w lato zapowiada blisko 87 proc. mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców i 71 proc. mieszkańców wsi.
Badanie „Polacy na wakacjach 2026” zrealizowano na platformie Omnisurv by IQS na zlecenie Allianz Partners w dniach 25–28 czerwca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/764155-wakacyjne-plany-polakow-liczby-pokazuja-zaskakujaca-prawde
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