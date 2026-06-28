Maciej Wąsik poinformował o śmierci swojej mamy, Hanny Wąsik. Miała blisko 96 lat. We wpisie opublikowanym w serwisie X europoseł Prawa i Sprawiedliwości przypomniał jej dramatyczne losy z czasów sowieckich represji oraz zwrócił się z prośbą o modlitwę.
Dziś zmarła moja Mama – Hanna Wąsik. Miała prawie 96 lat. Pochodziła z Wilna.
— napisał eurodeputowany.
Za działalność w polskim harcerstwie została aresztowana przez NKWD i wywieziona na Syberię. W 1956 r. wróciła do Polski, którą kochała ze wszech miar
— napisał Maciej Wąsik.
Europoseł podkreślił również, że jego mama była osobą głęboko wierzącą.
Mama była pełna dobroci, miłości i wiary. Proszę o modlitwę za Jej duszę
— napisał.
Z kondolencjami pospieszyło wiele osób. W tym szereg polityków i dziennikarzy.
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S/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/763728-zmarla-matka-macieja-wasika-pelna-dobroci-milosci-i-wiary
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