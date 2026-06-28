Zmarła matka Macieja Wąsika. "Aresztowana przez NKWD i wywieziona na Syberię"

Świeczka żałobna, zrzut wpisu Macieja Wąsika / autor: Fratria/X
Świeczka żałobna, zrzut wpisu Macieja Wąsika / autor: Fratria/X

Maciej Wąsik poinformował o śmierci swojej mamy, Hanny Wąsik. Miała blisko 96 lat. We wpisie opublikowanym w serwisie X europoseł Prawa i Sprawiedliwości przypomniał jej dramatyczne losy z czasów sowieckich represji oraz zwrócił się z prośbą o modlitwę.

Dziś zmarła moja Mama – Hanna Wąsik. Miała prawie 96 lat. Pochodziła z Wilna.

— napisał eurodeputowany.

Za działalność w polskim harcerstwie została aresztowana przez NKWD i wywieziona na Syberię. W 1956 r. wróciła do Polski, którą kochała ze wszech miar

— napisał Maciej Wąsik.

Europoseł podkreślił również, że jego mama była osobą głęboko wierzącą.

Mama była pełna dobroci, miłości i wiary. Proszę o modlitwę za Jej duszę

— napisał.

Z kondolencjami pospieszyło wiele osób. W tym szereg polityków i dziennikarzy.

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S/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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