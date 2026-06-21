W wieku 86 lat zmarł Krzysztof Dowgiałło – architekt, opozycjonista okresu PRL, współtwórca ruchu „Solidarność” oraz poseł Sejmu X kadencji.
Krzysztof Dowgiałło przyszedł na świat 30 czerwca 1938 roku w Nowomalinie, miejscowości położonej obecnie na terytorium Ukrainy. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Przez lata rozwijał karierę zawodową zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, pracując między innymi w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Algierii.
Autor „Ballady o Janku Wiśniewskim”
Szczególne miejsce w historii zapewniło mu autorstwo „Ballady o Janku Wiśniewskim”. Wiersz powstał jako reakcja na tragiczne wydarzenia Grudnia 1970 roku i z czasem urósł do rangi jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli pamięci o ofiarach tamtych dni.
W okresie narodzin „Solidarności” aktywnie uczestniczył w działalności związku, będąc członkiem władz regionu gdańskiego. Zaangażowanie w działalność opozycyjną spotkało się z represjami ze strony władz komunistycznych. W latach 1981–1983 oraz ponownie w 1985 roku przebywał w więzieniu. Nawet podczas osadzenia pozostawał aktywny, współorganizując pomoc dla więźniów, redagując wydawnictwa oraz uczestnicząc w akcjach protestacyjnych.
Po przemianach ustrojowych włączył się w budowę demokratycznego państwa. Zasiadał w Sejmie kontraktowym, a także pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej. W latach 1989–1993 był związany z Międzynarodową Organizacją Pracy, gdzie sprawował funkcję zastępcy przewodniczącego. Angażował się również w działalność samorządową – trzykrotnie uzyskiwał mandat radnego Sopotu.
Odznaczenie od prezydenta Lecha Kaczyńskiego
W uznaniu jego działalności publicznej i zasług dla kraju prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Dowgiałło pozostawił po sobie znaczący dorobek jako architekt, poeta i działacz społeczny, a jego działalność na trwałe wpisała się w najnowszą historię Polski.
Trzy lata wcześniej zmarła jego żona Anna z domu Chodkiewicz. Wspólnie wychowali czworo dzieci – trzech synów oraz córkę.
tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/763206-smutna-wiadomosc-nie-zyje-krzysztof-dowgiallo
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