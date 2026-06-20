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Poruszające! Prezydent Nawrocki spełnił marzenie 100-latki. Wielkie emocje. "Tak czekałam"

Prezydent Karol Nawrocki i pani Karolina / autor: screenshot X Mikołaj Bujak
Prezydent Karol Nawrocki i pani Karolina / autor: screenshot X Mikołaj Bujak

Prezydent Karol Nawrocki spełnił marzenie 100-letniej pani Karoliny z Żywca. Głowa państwa otrzymała również od seniorki podarek.

100-latka z Żywca miała marzenie związane z prezydentem Karolem Nawrockim.

Chciałabym zdjęcie z naszym najukochańszym prezydentem Polski

— mówiła pani Karolina

Prezydent spełnił marzenie pani Karoliny

Głowa państwa nie pozostała obojętna na życzenie pani Karoliny. Prezydent Nawrocki pojawił się u seniorki z kwiatami. Pani Karolina nie kryła emocji: „Tak czekałam”.

Dziękuję za zaproszenie. Pani dla mnie jest szczęściem

— powiedział prezydent Nawrocki.

Prezent dla Nawrockiego

Okazało się, że pani Karolina również przygotowała podarek. Zdjęcie z podpisem, na którym wrzuca kartę wyborczą do urny.

Będę miał super prezent

— stwierdziła głowa państwa.

xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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