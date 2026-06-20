Prezydent Karol Nawrocki spełnił marzenie 100-letniej pani Karoliny z Żywca. Głowa państwa otrzymała również od seniorki podarek.
100-latka z Żywca miała marzenie związane z prezydentem Karolem Nawrockim.
Chciałabym zdjęcie z naszym najukochańszym prezydentem Polski
— mówiła pani Karolina
Prezydent spełnił marzenie pani Karoliny
Głowa państwa nie pozostała obojętna na życzenie pani Karoliny. Prezydent Nawrocki pojawił się u seniorki z kwiatami. Pani Karolina nie kryła emocji: „Tak czekałam”.
Dziękuję za zaproszenie. Pani dla mnie jest szczęściem
— powiedział prezydent Nawrocki.
Prezent dla Nawrockiego
Okazało się, że pani Karolina również przygotowała podarek. Zdjęcie z podpisem, na którym wrzuca kartę wyborczą do urny.
Będę miał super prezent
— stwierdziła głowa państwa.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/763129-poruszajace-prezydent-nawrocki-spelnil-marzenie-100-latki
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