Przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce odbyła się zorganizowana przez Telewizję wPolsce24 symboliczna akcja w hołdzie dla Henry’ego Nowaka. W wydarzeniu pod hasłem „Życie białych ma znaczenie” uczestniczyli dziennikarze naszej stacji, parlamentarzyści PiS i mieszkańcy stolicy, którzy zapragnęli uczcić pamięć polsko-brytyjskiego studenta zabitego w Southampton przez sikha.
Wydarzenie zorganizowane przez Telewizję wPolsce24 relacjonował redaktor Stanisław Pyrzanowski.
To, co dzieje się w świecie zachodnim to jest zgroza. Co zostawiamy naszym dzieciom?
— pytał senator Krzysztof Bieńkowski
Nie chcemy Europy dwóch kategorii. Nie chcemy, żeby kolor skóry decydował, kto ma rację, a kto nie
— podkreśliła redaktor Anna Popek.
Ten chłopak był młodszy tylko 3 lata od mojego syna. Nie chcemy, żeby nas wyszydzono i wyśmiewano tylko dlatego, że walczymy o to, aby w Polsce nie nastały czasy takie jak w innych krajach, gdzie liczba migrantów powoduje niebezpieczeństwo takiej skali, że boimy się wyjść na ulice
— stwierdziła poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
To już nie są kraje, które były kiedyś. Chcemy bezpiecznej Polski, ale nie chcemy rasizmu wobec białego człowieka, dyskryminacji białego człowieka
— dodała.
Dziennikarze Telewizji wPolsce24 przed ambasadą
Reporter Telewizji wPolsce24 Stanisław Pyrzanowski przypomniał, że w Sejmie zainicjowano dziś minutę ciszy na cześć Henry’ego Nowaka, ale parlamentarzyści koalicji rządzącej nie raczyli wstać i uczcić pamięci polsko-brytyjskiego studenta.
Ta sprawa porusza nas z kilku powodów. Raz: bezsensowną śmierć poniósł tak fantastyczny młody człowiek. Dwa: to Polak, który zginął z rąk migranta na ulicach Wielkiej Brytanii. Trzy: bardzo mocno do jego śmierci przyczyniła się brytyjska policja. I wreszcie, cztery: drżymy przed tym, żeby podobne sytuacje nie miały miejsca w naszym kraju. Bo wcale nie jest tak, że nie będzie obowiązywał nas pakt migracyjny, który dziś wchodzi w życie
— powiedział redaktor Marek Pyza.
Redaktora Wojciecha Biedronia Pyrzanowski zapytał z kolei o słowa parlamentarzystów obozu rządzącego, którzy mieli twierdzić, że nie wstaną, ponieważ Henry Nowak „nie był Polakiem”.
Ci ludzie wypisują się w ogóle z naszego kodu kulturowego, z polskości. Takie stwierdzenia to brak elementarnej wiedzy, bo my wiemy na pewno, że był obywatelem Polski. Mało tego, doszło do przestępstwa. My się domagamy prawdy o tym, co się wydarzyło. Chcemy znać nazwiska tych policjantów po to, aby się mścić. Nie, państwo polskie powinno pociągnąć ich do odpowiedzialności
— wskazał Biedroń.
To państwo polskie powinno organizować tutaj takie spotkanie, a nie zamykać oczy, chować się w lisiej norze i udawać, że nie ma tematu. Ten rząd jak zwykle próbuje udawać, ze nie ma sprawy
— dodał dziennikarz.
Akcja odbyła się przed Ambasadą Wielkiej Brytanii przy ul. Kawalerii 12 w Warszawie.
Wraz z inicjatorami – redaktorami Anną Popek i Damianem Stanisławskim – obecni byli inni dziennikarze Telewizji wPolsce24. W geście solidarności uczestnicy uklęknęli na trzy minuty.
Redaktor Marek Pyza zapowiedział wczoraj, że oprócz hołdu dla Henry’ego Nowaka uczestnicy zaapelują do polskiego rządu, „aby nasze ulice pozostały bezpieczne”. Wydarzenie odbywa się bowiem w przeddzień wejścia w życie paktu migracyjnego.
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„Życie białych ma znaczenie”
Inicjatorzy akcji przygotowali manifest wyjaśniający, jakie cele przyświecają uczestnikom:
1. Oddajemy hołd Henry’emu Nowakowi, białemu Brytyjczykowi polskiego pochodzenia, który zginął w wyniku rasistowskiego ataku.
2. Postępowanie brytyjskiej policji w sprawie Henry’ego budzi wiele wątpliwości. Potępiamy wszelkie akty przemocy i domagamy się rzetelnego informowania o nich. Każda ofiara, niezależnie od pochodzenia czy koloru skóry, zasługuje na sprawiedliwość i ochronę.
3. Nie chcemy, by przemoc wobec białych mieszkańców Europy Zachodniej przeniosła się na ulice polskich miast. Dlatego domagamy się od polskiego rządu zachowania pełnej kontroli nad własnymi granicami i prawem do samodzielnego decydowania o polityce migracyjnej państwa.
wPolsce24/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/762403-wpolsce24-przed-ambasada-anglii-chcemy-znac-nazwiska
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