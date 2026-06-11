„Kierowcy spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, ale też ze swojego kraju pochodzenia” - napisała „Rzeczpospolita” w materiale „Taksówki nie dla przestępców”.
Gazeta podała, że Ministerstwo Infrastruktury planuje rozszerzenie wymogów dotyczących niekaralności kierowców taksówek. Teraz, by wykonywać przewóz osób, trzeba przedstawić zaświadczenie o niekaralności z polskiego Krajowego Rejestru Karnego.
W efekcie nie ma przeszkód, by dostarczyła je osoba, która w przeszłości została skazana nawet za poważne przestępstwa (np. morderstwo, gwałt lub handel narkotykami) w Gruzji, Pakistanie czy Ukrainie
— wskazała „Rz”,
Dziennik ustalił, że niebawem ma zostać wpisany do wykazu prac Rady Ministrów projekt, który przewiduje, że osoby niebędące obywatelami państw z UE lub EFTA, ubiegając się o licencję, będą musiały złożyć zaświadczenie potwierdzające niekaralność także z państwa pochodzenia, wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/762366-koniec-eldorado-dla-przestepcow-za-kolkiem-w-tle-nowe-wymogi
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