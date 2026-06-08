Dramat starszych pacjentów. Te statystyki mogą przerazić!

Łóżko szpitalne / autor: Fratria
Łóżko szpitalne / autor: Fratria

W zaledwie co szóstym powiecie są wydzielone łóżka szpitalne dla starszych pacjentów. A społeczeństwo szybko się starzeje i w 2060 r. co drugi Polak może mieć powyżej 60 lat — napisała „Rzeczpospolita” w materiale „Geriatria w Polsce leży odłogiem”.

Gazeta podała, że w 2024 r. w Polsce pracowało 559 lekarzy ze specjalizacją geriatrii.

W starzejącym się polskim społeczeństwie na 100 tys. mieszkańców przypada 1,5 geriatry. Dla porównania w Wielkiej Brytanii jest to 3,3 lekarza, a w Szwecji – 4. – Geriatria nie cieszy się szczególną popularnością, zwłaszcza wśród młodego pokolenia medyków

— przyznał w rozmowie z dziennikiem konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii prof. Tomasz Targowski.

Rośnie liczba geriatrów?

Dodał jednak, że na szczęście liczba lekarzy geriatrów nie maleje; sukcesywnie, choć w niewielkim stopniu, rośnie.

„Rzeczpospolita” podała, że w latach 2019-24 przybyło 79 pracujących lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii; to wzrost o 16 proc. - wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia. Gazeta przypomniała, że mimo to nie wszyscy pacjenci geriatryczni mogą liczyć na opiekę, a przybywa ich w szybszym tempie niż lekarzy z taką specjalizacją.

W 2025 r. funkcjonowały w Polsce 74 oddziały i 116 poradni geriatrycznych, a dostęp do opieki geriatrycznej na terenie kraju różni się w zależności od regionu — wynika z materiału „Rz” i rozmowy z profesorem.

PAP/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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