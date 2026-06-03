Wykluczenie finansowe i społeczne wciąż pozostaje realnym problemem, także w rozwiniętych gospodarkach. Spółdzielczość od lat stanowi jedno z praktycznych narzędzi przeciwdziałania temu zjawisku, oferując dostęp do usług i wspólnoty tam, gdzie rynek komercyjny często nie dociera.
Według danych Banku Światowego część osób dorosłych w Europie nadal nie posiada pełnego dostępu do usług finansowych, takich jak rachunek bankowy czy kredyt. Przyczyną są m.in. niskie dochody, brak historii kredytowej lub zamieszkanie w mniejszych miejscowościach. W takich warunkach instytucje komercyjne często ograniczają swoją działalność, uznając taką grupę klientów za nieopłacalną.
Spółdzielcze instytucje finansowe działają inaczej. Ich celem jest zaspokajanie potrzeb członków, a nie maksymalizacja zysku dla zewnętrznych właścicieli. Dzięki temu mogą oferować usługi osobom, które w tradycyjnym systemie finansowym mają utrudniony dostęp do kredytu czy oszczędzania. W Polsce przykładem takiego podejścia są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które od lat zapewniają dostęp do podstawowych usług finansowych szerokim grupom społecznym.
Spółdzielczość odgrywa również istotną rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu. Tu nieocenioną role odgrywają spółdzielnie socjalne, które umożliwiają powrót na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, osobom z niepełnosprawnościami czy zagrożonym marginalizacją. Łączą działalność gospodarczą z funkcją społeczną, tworząc miejsca pracy i wspierając integrację.
Znaczenie spółdzielczości wykracza jednak poza aspekt ekonomiczny. Uczestnictwo w spółdzielni buduje poczucie sprawczości i przynależności, które są kluczowe dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Osoby korzystające z takich instytucji nie są jedynie odbiorcami pomocy, lecz współtworzą jej mechanizmy.
Fundacja im. Franciszka Stefczyka wspiera i propaguje ideę, że dostęp do usług i wiedzy finansowej powinien być powszechny. Jej działalność uzupełnia inicjatywy podejmowane przez środowisko spółdzielcze, wzmacniając społeczną rolę tych instytucji.
Doświadczenia wielu krajów pokazują, że spółdzielczość pozostaje jednym z najskuteczniejszych narzędzi ograniczania wykluczenia. Łączy ona dostęp do usług z budowaniem wspólnoty – a to właśnie ta kombinacja decyduje o trwałości efektów społecznych.
Partnerem artykułu jest FUNDACJA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/761781-spoldzielczosc-jako-narzedzie-walki-z-wykluczeniem
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