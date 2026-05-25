Zakaz kryptowalut w Polsce? Polacy podzieleni. SONDAŻ

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/u_ffpdw8rof2
Wprowadzenia całkowitego zakazu posiadania oraz handlu kryptowalutami chciałoby 33 proc. badanych, a 27 proc. jest przeciwnych temu pomysłowi - wynika z sondażu Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski.

Respondentom w badaniu zadano pytanie:

Toczy się debata na temat całkowitego zakazu posiadania i handlu kryptowalutami w Polsce. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?.

Łącznie 33 proc. badanych opowiedziało się za wprowadzeniem takiego zakazu - 18 proc. zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie popieram zakaz”, a 15 proc. opcję „raczej popieram zakaz”. Przeciwników tego pomysłu było w sumie 27 proc. ankietowanych, z czego 15 proc. z nich wybrało opcję „jestem przeciwko zakazowi”, a odpowiedź „zdecydowanie sprzeciwiam się zakazowi” wskazało 12 proc.

Największą grupę stanowiły osoby niezdecydowane - 40 proc. respondentów. Portal ocenił, że „to sygnał, że dla dużej części społeczeństwa kryptowaluty mogą być wciąż »czarną magią«”.

Badanie dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna metodą CAWI, w dniach 15-18 maja na próbie 1090 osób.

11 maja posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Stało się to m.in. po tym, jak na początku kwietnia media zaczęły donosić, że największa polska giełda kryptowalut - Zondacrypto, może mieć poważne problemy z płynnością. 17 kwietnia śledztwo w sprawie tej giełdy wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Prowadzone jest ono pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

