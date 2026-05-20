Psycholog Julia Izmałkowa, znana w mediach jako Psychomama, w rozmowie z Małgorzatą Rozenek-Majdan, która była gościem na jej kanale YouTube, z pełną powagą przekonywała, że alkohol… stanowi źródło radości. Gwiazda stanowczo nie zgodziła się z jej tezą.
Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w 2024 r. ze specjalistycznego wsparcia, m.in. z terapii uzależnień, skorzystało ponad 175 tys. osób mających problem z używaniem alkoholu. Według szacunków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ok. 20 procent z nich to były kobiety.
Z kolei według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 r. spożycie alkoholu w Polsce wyniosło 8,8 litra czystego (100 proc.) alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w tym także na osoby poniżej 18. r.ż.). 8,8 litra to ilość alkoholu znajdująca się w 320 butelkach piwa, 106 butelkach białego wina lub 44 półlitrowych butelkach wódki.
Ponadto dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pokazują, że na świecie ok. 107 milionów ludzi żyje z uzależnieniem od alkoholu. Do tego, jak wskazuje WHO, alkohol odpowiada za 2,6 mln zgonów rocznie również na świecie.
Toksyna czy tradycja społeczna?
Najnowszy odcinek podcastu Matcha Talks, który jest prowadzony przez Julię Izmałkową, można określić jako kontrowersyjny, albo nawet absurdalny. Wszystko za sprawą wymiany zdań na temat alkoholu.
Wiemy, że alkohol nie przynosi nam nic dobrego
— podkreśliła Małgorzata Rozenek-Majdan.
To jest nieprawda. Dlatego, że radość jest czymś dobrym. Ja piję alkohol
— wyznała Julia Izmałkowa.
Ale to nie jest radość
— skwitowała gwiazda.
To ty tak uważasz
— odparła psycholog.
Radość, która jest indukowana przy pomocy toksyny, nie jest radością prawdziwą
— odpowiedziała Rozenek-Majdan.
Według Ciebie
— stwierdziła Izmałkowa.
I według badań
— dodała Rozenek-Majdan.
Nieprawda. Alkohol pije się też społecznie i piło się to od zawsze
— podsumowała Psychomama.
Alkohol jest jedną z najbardziej szkodliwych substancji psychoaktywnych na świecie, a skala jego wpływu na zdrowie jest dobrze udokumentowana w badaniach WHO. Najważniejsze fakty są brutalne: alkohol odpowiada za miliony zgonów rocznie, zwiększa ryzyko ponad 200 chorób i jest toksyną działającą na każdy układ organizmu.
YouTube/PAP/WHO/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/760632-celebrytka-szokuje-w-rozmowie-z-rozenek-wodka-zrodlem-radosci
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.