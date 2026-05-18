Polacy chcą zrównania wieku emerytalnego. Ale w dół! SONDAŻ

53,8 proc. badanych chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół - wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, opublikowanego w poniedziałkowym wydaniu dziennika.
Zrównanie wieku po 63 lata
Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
Z sondażu wynika, że 53,8 proc. badanych chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół. Określenia go na poziomie 60 lat chce 21,9 proc. ankietowanych.
Prawie jedna piąta popiera równy wiek po 63 lata, a za równaniem do góry jest łącznie 14,2 proc.
— pisze dziennik.
Z kolei ponad jedna trzecia badanych - 37 proc. - w ogóle nie widzi potrzeby zrównania wieku emerytalnego dla obu płci. Badanie przeprowadzono na próbie 1067 osób.
Wieki emerytalny - tabu dla polityków?
Jak pisze „Rz”, zmiana wieku emerytalnego jest dla polityków tematem tabu.
Tymczasem - jak zauważa gazeta - wyrównywanie wieku emerytalnego oraz związanie go z oczekiwaną długością życia rekomenduje nam OECD, pisał też o tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
SC/PAP
