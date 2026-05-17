W bieżącym wydaniu tygodnika „Sieci” można m.in. przeczytać wywiad red. Jacka Karnowskiego i red. Marcina Wikły z Andrzejem Poczobutem, który ponad pięć lat spędził w białoruskim więzieniu. To przejmujący, dający nadzieję tekst. Jeden z Czytelników wyznał, że po lekturze tego wywiadu odstąpił od próby targnięcia się na władne życie.
Redaktor naczelny tygodnika „Sieci” Jacek Karnowski 12 maja na Facebooku udostępnił wpis dziennikarza „Sieci” Marcina Wikły, dotyczący wywiadu z Andrzejem Poczobutem, który ukazał się w bieżącym wydaniu tygodnika. Jeden z Czytelników w komentarzu do tego wpisu podzielił się swoim poruszającym świadectwem.
Przeżywam ciężki okres. Chciałem się zabić. I przypadkiem trafiłem na artykuł o Andrzeju Poczobucie. To właśnie… On, po tak tragicznych i traumatycznych dla siebie wydarzeniach, wytrwał i nie poddał się i stał się asumptem i drogowskazem dla mojej walki. Dziękuję Panie Andrzeju z całego serca
— napisał na Facebooku pan Cezary.
To budujące, że w dzisiejszych czasach, gdy pojawiają się często zarzuty o udział mediów w skłócaniu ze sobą ludzi, mają miejsce także historie zupełnie odwrotne, gdy materiał, który ukazał się w mediach może komuś pomóc. Jak widać, tak było właśnie w przypadku pana Cezarego.
Gdzie się zgłosić po pomoc?
Jeśli grozi Ci bezpośrednie niebezpieczeństwo albo możesz zrobić sobie krzywdę, zadzwoń pod numer 112 lub jedź na najbliższy SOR/izbę przyjęć psychiatryczną. Warto też poprosić kogoś zaufanego, żeby był teraz z Tobą.
Bezpłatna pomoc kryzysowa dostępna jest pod numerami:
800 70 2222 — Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, całodobowo Centrum Wsparcia 24/7
116 123 — telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym
116 111 — jeśli masz mniej niż 18 lat, można też wejść na stronę: 116111.pl.
Możesz też skontaktować się z najbliższym Centrum Zdrowia Psychicznego (nie potrzebujesz skierowania w nagłym kryzysie), napisać do kogoś jedną prostą wiadomość typu: „Nie czuję się bezpiecznie sam ze sobą i potrzebuję kontaktu”.
