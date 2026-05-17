12 punktów od polskiego jury dla Izraela, zero dla Polski od Ukraińców. W sieci wrze!

Izraelscy kibice na Eurowizji / autor: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Miażdżąca krytyka pod adresem polskiego jury, które przyznało maksymalną liczbę punktów wykonawcy z Izraela i oburzenie na Ukraińców, którzy dali zero polskiej piosenkarce – takie nastroje zdecydowanie dominują w sieci po sobotnim konkursie Eurowizji.

Według zajmującej się badaniem trendów w internecie firmy Res Futura aż 99 procent wzmianek na temat decyzji polskiego jury ma wydźwięk zdecydowanie negatywny. Przypomnijmy, że siedzący w studiu TVP Eliza Orzechowska, Filip Koncewicz, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk i Maurycy Żółtański przyznali maksymalną liczbę punktów wykonawcy z Izraela.

Wywołało to oburzenie sporej części komentatorów, posłanka Razem Marcelina Zawisza zapowiedziała nawet złożenie interpelacji w tej sprawie.

Krytyka dominuje absolutnie, obrona praktycznie nie istnieje

– zauważają badający internet eksperci z Res Futura.

W interakcjach stosunek wynosi 567 do jednego na korzyść krytyki co oznacza, że decyzja jurorska jest faktycznie nieosłonięta w polu dyskursu. Emocje dominujące to oburzenie moralne wokół eskalacji w Strefie Gazy i wstyd narodowy wyrażany formułami „kompromitacja na całą Europę”, „lista hańby”, „brawo my”.

Bez podziału na barwy polityczne

Według ekspertów krytyka decyzji jury w sprawie izraelskiej piosenki pochodzi zarówno z prawej jak i lewej strony sceny politycznej a „spektrum krytyki jest szersze niż w jakimkolwiek wcześniejszym oknie kryzysowym”.

Oburzenie na decyzję jurorów z Kijowa

Równie jednoznaczne są negatywne opinie na temat tego, jak zagłosowali sędziowie z Ukrainy. Przyznali oni Polsce okrągłe zero punktów.

W interakcjach stosunek wynosi 23 do jednego na korzyść resentymentu. Dominantą emocjonalną jest poczucie krzywdy i niewdzięczności sąsiada wyrażane przez powtarzaną figurę „daliśmy 12, dostaliśmy 0” oraz ironiczne formuły „tradycyjnie zero”, „z wdzięczności”, „bracia w cudzysłowie”. Pretensje sięgają poza sam konkurs w komentarzach powracają Wołyń, Przewodów, koszt pomocy uchodźcom, postulaty wycofania wsparcia i zamknięcia granicy

  czytamy w analizie Res Futura.

łw/x.com/Polityka_wSieci

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

