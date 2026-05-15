Piwo wciąż pozostaje absolutnym faworytem wśród alkoholi kupowanych przez Polaków - wynika z analizy danych portalu panparagon.pl. Choć w debacie publicznej często dominuje obraz „małpek” i mocnych trunków, dane zakupowe pokazują inny obraz rynku.
To właśnie piwo od lat zajmuje pierwsze miejsce w alkoholowych wyborach Polaków i najnowsza analiza PanParagon tylko to potwierdza. Wniosek jest wyraźny: to właśnie ten trunek najczęściej trafia do koszyków zakupowych, znacznie częściej niż wódka czy wino.
Podobne dane pokazuje też portal Business Insider, gdzie wskazano nawet, że piwo było obecne na 72,19 proc. wszystkich paragonów z alkoholem.
W praktyce oznacza to, że choć mocniejsze alkohole są mocno widoczne w dyskusji i reklamach, codzienne zakupy Polaków wyglądają inaczej. To piwo pozostaje najbardziej masowym wyborem, a pozostałe kategorie mają wyraźnie mniejszy udział w sprzedaży detalicznej.
Portal zbadał też, po jakie alkohole sięgamy w zależności od pory dnia:
Dane pokazują również, jak wygląda struktura zakupów alkoholu o nietypowej porze – między 5:00 a 11:00. I tutaj nie ma zaskoczenia. Piwo odpowiada aż za 61,37 proc. koszyka zakupowego w godzinach porannych, zdecydowanie dominując nad innymi kategoriami. „Małpki” mają znacznie mniejszy udział, sięgający 8,35 proc., co pokazuje, że choć są obecne, nie stanowią głównego wyboru o tej porze dnia
— czytamy w tekście.
Co ciekawe, wg danych przedstawionych przez PanParagon drożejący alkohol tylko częściowo wpływa na decyzje zakupowe Polaków. W przypadku standardowego piwa mediana ceny wzrosła w ostatnich trzech latach z 3,65 zł do 4,09 zł, a udział tej kategorii w rynku spadł z 45,41 proc. do 41,35 proc.. Widać też wyraźną sezonowość: latem piwo zyskuje na popularności, zimą jego udział maleje, co sugeruje, że zmiany nie wynikają wyłącznie z cen.
Podobnie w przypadku wódki, choć jej cena wzrosła, to udział w koszyku zakupowym zmalał nieznacznie.
Dane pokazują więc, że alkoholowe wybory Polaków pozostają zaskakująco stabilne. Piwo nadal dominuje, „małpki” utrzymują swoją pozycję jako kategoria uzupełniająca, a droższe alkohole są bardziej podatne na wpływ cen. Ostatecznie na zakupy wpływają nie tylko koszty, ale też przyzwyczajenia i sezonowość.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/760319-co-najczesciej-pija-nasi-rodacy-i-co-o-tym-decyduje
