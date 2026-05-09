20-letnia kobieta, u której stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji, trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień - podał lokalny dziennik „Il Gazzettino”.
Terapia z powodu AI
Jak zaznaczyła gazeta, z doświadczenia tego specjalistycznego ośrodka - działającego w ramach systemu ochrony zdrowia - wynika, że dotychczas zaburzenia zachowań były rezultatem uzależnienia od hazardu, kompulsywnych zakupów, smartfona lub mediów społecznościowych.
W tym wyjątkowym przypadku uzależnienie dotyczy relacji ze sztuczną inteligencją.
Dla nas to jak wierzchołek góry lodowej w terapii, która w przeszłości była postrzegana jako ta skierowana do osób uzależnionych od narkotyków
— powiedziała cytowana przez gazetę szefowa ośrodka Laura Suardi.
„Problem pojawia się wtedy, gdy…”
Przyznała, że nie jest to jednak zaskoczenie, lecz spodziewany rezultat na podstawie badań przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach.
Specjalistka zauważyła:
Algorytm w miarę jak uczy się ciebie poznawać, potrafi udzielać odpowiedzi, które odpowiadają temu, co chciałbyś usłyszeć, nawet bardziej niż twój rówieśnik , co wzmacnia stopniowo coś, co zaczyna przypominać relację przyjacielską. Problem pojawia się wtedy, gdy ktoś nie potrafi tego kontrolować, gdy staje się to jedynym punktem odniesienia.
Mówiąc o środkach zaradczych Laura Suardi wyraziła opinię, że „nie wystarczy narzucać ograniczeń w korzystaniu z tych narzędzi, jak mogą to robić rodzice, aby powstrzymać problem”.
W obliczu takich zaburzeń zachowania nasza pomoc polega na wykorzystaniu nie tylko kompetencji psychologicznych, lecz także psychiatrycznych i angażujemy również członków rodziny pacjentów
— wyjaśniła ekspertka w dziedzinie leczenia uzależnień.
kpc/PAP
