W Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną para prezydencka zaapelowała o realne działania na rzecz równości. „5 maja przypomina nam o odpowiedzialności” – podkreślił prezydent Karol Nawrocki.
5 maja to nie jest zwykła data w kalendarzu. To dzień, który przypomina, że osoby z niepełnosprawnościami wciąż napotykają bariery, które już dawno nie powinny istnieć
— podkreśliła Marta Nawrocka.
Realne usuwanie barier
Jak zastrzegł Prezydent RP Karol Nawrocki, „to także dzień zobowiązania, żeby te bariery realnie usuwać”.
Mówimy dziś o konkretnych ludziach, o obywatelach naszego państwa, którzy chcą żyć samodzielnie, pracować, uczyć się, budować relacje i brać odpowiedzialność za swoje życie i którzy mają do tego pełne prawo. Dlatego tak ważne jest, żeby państwo było po ich stronie, nie w deklaracjach, ale w codziennych rozwiązaniach
— zaznaczył prezydent Nawrocki.
Osoby z niepełnosprawnościami nie potrzebują szczególnego traktowania. Potrzebują równych zasad, przewidywalnych rozwiązań, odpowiedniego wsparcia i możliwości zdecydowania o swoim życiu. Dlatego sprawy takie jak asystencja osobista i zmiana zasad łączenia pracy z rentą wymagają konkretnych decyzji. To jest kierunek, który wzmacnia godność i realne uczestnictwo w życiu społecznym
— mówiła Pierwsza Dama RP.
„Obiecujemy państwa wspierać”
Prezydent wskazał, że „5 maja przypomina nam o odpowiedzialności”.
Wspólnej odpowiedzialności za to, żeby państwo polskie było naprawdę dostępne dla wszystkich swoich obywateli, bo wspólnota jest silna wtedy, gdy nikt nie zostaje na jej marginesie
— powiedział Karol Nawrocki.
Dziękujemy za wytrwałość i podejmowane działania. Obiecujemy państwa wspierać
— dodała Marta Nawrocka.
