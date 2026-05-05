WIDEO

Para prezydencka apeluje o usuwanie barier w dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. "5 maja przypomina o odpowiedzialności"

Marta Nawrocka i Karol Nawrocki / autor: KPRP
Marta Nawrocka i Karol Nawrocki / autor: KPRP

W Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną para prezydencka zaapelowała o realne działania na rzecz równości. „5 maja przypomina nam o odpowiedzialności” – podkreślił prezydent Karol Nawrocki.

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji para prezydencka wystosowała wyjątkowe przesłanie.

5 maja to nie jest zwykła data w kalendarzu. To dzień, który przypomina, że osoby z niepełnosprawnościami wciąż napotykają bariery, które już dawno nie powinny istnieć

— podkreśliła Marta Nawrocka.

Realne usuwanie barier

Jak zastrzegł Prezydent RP Karol Nawrocki, „to także dzień zobowiązania, żeby te bariery realnie usuwać”.

Mówimy dziś o konkretnych ludziach, o obywatelach naszego państwa, którzy chcą żyć samodzielnie, pracować, uczyć się, budować relacje i brać odpowiedzialność za swoje życie i którzy mają do tego pełne prawo. Dlatego tak ważne jest, żeby państwo było po ich stronie, nie w deklaracjach, ale w codziennych rozwiązaniach

— zaznaczył prezydent Nawrocki.

Osoby z niepełnosprawnościami nie potrzebują szczególnego traktowania. Potrzebują równych zasad, przewidywalnych rozwiązań, odpowiedniego wsparcia i możliwości zdecydowania o swoim życiu. Dlatego sprawy takie jak asystencja osobista i zmiana zasad łączenia pracy z rentą wymagają konkretnych decyzji. To jest kierunek, który wzmacnia godność i realne uczestnictwo w życiu społecznym

— mówiła Pierwsza Dama RP.

Obiecujemy państwa wspierać”

Prezydent wskazał, że „5 maja przypomina nam o odpowiedzialności”.

Wspólnej odpowiedzialności za to, żeby państwo polskie było naprawdę dostępne dla wszystkich swoich obywateli, bo wspólnota jest silna wtedy, gdy nikt nie zostaje na jej marginesie

— powiedział Karol Nawrocki.

Dziękujemy za wytrwałość i podejmowane działania. Obiecujemy państwa wspierać

— dodała Marta Nawrocka.

X/KPRP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych