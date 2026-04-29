Kościół miejscem zgody narodowej

Po 5 latach więzienia został zwolniony przez reżim Łukaszenki i przekazany Polsce Andrzej Poczobut, człowiek legenda, działacz polskiej mniejszości i opozycji na Białorusi. Ciesząc się razem z tysiącami moich rodaków, chciałbym zwrócić na jeden, związany z tym wydarzeniem szczegół.
Otóż jak zwykle, gdy osiągamy sukces chętnych do przypisania sobie zasług nie brakuje. Tak stało się i tym razem, a na czoło tych, którzy robili w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta niewiele jak zwykle wysforował się premier Donald Tusk. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że zarówno premier Tusk, jak i tzw. media niezależne starały się pomniejszyć, a nawet zupełnie pominąć rolę jaką w tej sprawie odegrał prezydent Karol Nawrocki i prezydent Donald Trump. Na szczęście prawda została przedstawiona przez ambasadora USA Toma Rose, który doceniając zaangażowanie rządu polskiego, w tym ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego wskazał jak wielkie znaczenie dla osiągnięcia sukcesu miał udział w negocjacjach bezpośredniego przedstawiciela prezydenta Trumpa, który zaangażował się w uwolnienie Andrzeja Poczobuta na osobistą prośbę prezydenta Nawrockiego.
Pożegnaliśmy tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę. W odprawianej Mszy świętej - której przewodniczył biskup Artur Ważny - obok licznych parlamentarzystów, samorządowców i setek mieszkańców Sosnowca uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki z małżonką, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i premier Donald Tusk. Patrząc na siedzące obok siebie trzy najważniejsze osoby w Państwie (w tym jedną będącą zdecydowanym ateistą) uświadomiłem sobie, że w Polsce Kościół katolicki ciągle jest miejscem, w którym mogą się spotkać przeciwnicy (a nawet wrogowie) polityczni i podać sobie rękę na znak pokoju.
Tę myśl oraz refleksję z niesmacznego spektaklu jaki zafundowała nam ekipa premiera Tuska w dniu wczorajszym, dedykuję wszystkim, którzy rozumieją jak ważna dla przyszłości kraju jest prawda i budowana na niej zgoda narodowa oraz rola jaką w tych sprawach przez ponad tysiąc lat odgrywał i nadal odgrywa Kościół. Tym zaś, którzy nie znając i nie szanując polskiej historii próbują wyeliminować katolicyzm z życia publicznego polecam odrobinę rozwagi i kultury osobistej.
