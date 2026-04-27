Dziś na Świnicy (2302 m n.p.m.) w Tatrach zginął turysta, który – według wstępnych ustaleń – poślizgnął się i spadł na stronę słowacką – poinformował PAP ratownik dyżurny TOPR.
W akcję zaangażowali się ratownicy Horskiej Zachrannej Służby ze Słowacji, których o zdarzeniu poinformowali ratownicy TOPR z Zakopanego.
Ratownicy TOPR również ewakuowali z pomocą śmigłowca spod wierzchołka Rysów dwóch turystów, którzy nie poradzili sobie z zejściem na dół.
Zimowe warunki na szlakach
Dziś w Tatrach panuje słoneczna pogoda, sprzyjająca górskim wycieczkom, jednak warunki na szlakach wysokogórskich pozostają typowo zimowe. Na szczytach zalega śnieg, który w godzinach porannych jest twardy i zmrożony, a miejscami występują oblodzenia, co powoduje znaczne ryzyko poślizgnięcia.
Wraz ze wzrostem temperatury w ciągu dnia, szczególnie na stokach nasłonecznionych, śnieg staje się mokry. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.
Ratownicy przypominają, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego wyposażenia, takiego jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC.
Adam Stankiewicz/PAP
