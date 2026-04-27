Śmiertelny wypadek na Świnicy! Turysta spadł na stronę słowacką. Są wstępne ustalenia na temat tego, jak do tego doszło

autor: Fratria
Dziś na Świnicy (2302 m n.p.m.) w Tatrach zginął turysta, który – według wstępnych ustaleń – poślizgnął się i spadł na stronę słowacką – poinformował PAP ratownik dyżurny TOPR.

W akcję zaangażowali się ratownicy Horskiej Zachrannej Służby ze Słowacji, których o zdarzeniu poinformowali ratownicy TOPR z Zakopanego.

Ratownicy TOPR również ewakuowali z pomocą śmigłowca spod wierzchołka Rysów dwóch turystów, którzy nie poradzili sobie z zejściem na dół.

Zimowe warunki na szlakach

Dziś w Tatrach panuje słoneczna pogoda, sprzyjająca górskim wycieczkom, jednak warunki na szlakach wysokogórskich pozostają typowo zimowe. Na szczytach zalega śnieg, który w godzinach porannych jest twardy i zmrożony, a miejscami występują oblodzenia, co powoduje znaczne ryzyko poślizgnięcia.

Wraz ze wzrostem temperatury w ciągu dnia, szczególnie na stokach nasłonecznionych, śnieg staje się mokry. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.

Ratownicy przypominają, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego wyposażenia, takiego jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC.

Adam Stankiewicz/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

