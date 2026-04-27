Po 9 dniach zakończyła się zbiórka influencera Łatwoganga, który podczas streama na YouTubie zebrał zawrotną kwotę ponad 251 mln zł, z czego całość ma zostać przekazana Fundacji Cancer Fighters, wspierającej osoby chore na raka. Okazało się, że Łatwogangowi udało się zebrać niewiele mniej pieniędzy niż podczas tegorocznego finału WOŚP (tam zebrano kwotę ponad 263 mln zł). Jerzy Owsiak nie ukrywa, że jest pod wrażeniem akcji Łatwoganga i zamierza wyciągnąć wnioski z jego zbiórki do własnej działalności. Już zadaje też pytanie o to, jak będą wydane środki zebrane przez Łatwoganga.
Jerzy Owsiak w nagraniu zamieszczonym na swoim Facebooku nie ukrywał, że jest pod wrażeniem akcji Łatwoganga.
Wtedy, 34 lata temu, Polacy byli z nami niesamowicie podczas bardzo zimowego dnia. Dzisiaj, podczas kwietniowego dnia, wietrznego, ale pełnego słońca, także wszyscy Polacy pokazali, że robią rzeczy niesamowite. 250 milionów złotych, moi drodzy, to jest taki moment, kiedy także jako jako szef WOŚP mówię zupełnie wprost – to my się także od Was musimy uczyć, to także my patrzymy, jak Wy to robicie, to także dla nas niesamowita nauka. Jest taki jeden gość, który się ciągle uczy, ale ja przyznaję się, że kiedy oglądałem transmisję, wchodziłem w nią, przyglądałem się temu, cały czas sobie to układałem, jak to wygląda, (…) jak te sumy zasuwają, jak to emocjonuje ludzi. Tak, to jest super scenariusz i niech to będzie także nauka dla wszystkich tych, którzy organizują jakiekolwiek zbiórki
— powiedział Jerzy Owsiak.
„Trzeba robić to inaczej”
My przez 34 robimy je w podobny sposób, to Wy pokazujecie, że trzeba robić to inaczej i za to absolutne gratulacje
— dodał, przyznając, że Łatwogang pokazał WOŚP, jak powinno się obecnie prowadzić zbiórki charytatywne.
Owsiak wyznał, że zastanawia go to, jak teraz zostaną wydane środki ze zbiórki.
Odpocznijcie teraz i sam jestem ciekaw, w jaki sposób teraz te pieniądze będą przeznaczone na pomoc dla onkologii dziecięcej. Jeszcze raz powiem – my kupujemy gruby sprzęt, ten, który jest w klinikach, szpitalach
— powiedział.
Centrum transparentności Fundacji Cancer Fighters
Tymczasem Fundacji Cancer Fighters, która będzie dysponowała całością środków zebranych w akcji Łatwoganga, uruchomiła stronę internetową, która ma stanowić centrum transparentności całej akcji. Ma na niej pokazywać, na co wydawane są środki.
Uruchomiliśmy stronę, która będzie stanowić centrum transparentności tej akcji: dissnaraka.cancerfighters.pl. Na ten moment znajdziecie tam aktualną kwotę zebraną podczas streamu Łatwoganga oraz wszystkich zbiórek. To właśnie w tym miejscu będziemy krok po kroku pokazywać, co dzieje się dalej. Jak pomagamy. Gdzie trafiają środki. Jakie decyzje podejmujemy i jakie przynoszą efekty
— poinformowała Fundacji Cancer Fighters.
Chcemy, aby każdy, kto był częścią tej akcji, mógł zobaczyć, jak jego zaangażowanie przekłada się na realną pomoc. To dla nas bardzo ważne. W najbliższym czasie strona będzie rozwijana o kolejne elementy raportowania. Działamy dalej
— dodała Fundacja.
