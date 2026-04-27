9-dniowy stream Łatwoganga, podczas którego odbyła się zbiórka na pomoc dzieciom walczącym z nowotworami ostatecznie zakończył się wczoraj o godzinie 21:37. Nieprzypadkowo. Raper Bedoes, który wraz z Mają - dziewczynką walczącą z nowotworem, podopieczną fundacji Cancer Fighters, nagrał utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” podkreślił, że jest człowiekiem wierzącym i godzina odejścia papieża Jana Pawła II do domu Ojca jest dla niego bardzo ważna. „Jedną rzeczą, jaka łączy nasz kraj, jest godzina 21:37” - ocenił raper.
Ogromnym sukcesem zakończyła się zbiórka youtubera Łatwoganga na pomoc dzieciom walczącym z nowotworami. Łączna kwota, którą zebrano na fundację Cancer Fighters podczas 9-dniowego, dwukrotnie przedłużanego streamu, to ponad 250 mln zł. W ostatnich minutach transmisję oglądało na żywo ponad 1,4 mln osób, w akcję włączyli się liczni artyści, celebryci, youtuberzy, influencerzy, dziennikarze. Wielu z nich odwiedziło Łatwoganga w jego kawalerce i podczas streamu wykonywało działania interesujące dla ich widowni. Muzycy dawali minikoncerty na żywo, aktorka Małgorzata Kożuchowska odegrała parodię słynnej sceny z kartonami, a niektórzy - jak zwaśnione od 2009 legendy polskiego hip hopu: Peja i Tede - zakopali topór wojenny.
Zbiórka ostatecznie zakończyła się o godzinie 21:37. Nie był to przypadek, a godzina śmierci papieża Jana Pawła II ma szczególne znaczenie dla rapera Bedoesa, którego „diss na raka” nagrany z podopieczną fundacji Cancer Fighters był motorem napędowym 9-dniowego streamu.
„Najbardziej polska godzina”
Bedoes, a właściwie Borys Przybylski, 28-letni raper z Bydgoszczy, wielokrotnie mówił otwarcie o swojej wierze.
Jedną rzeczą, jaka łączy nasz kraj, jest godzina 21:37. Niektórzy z niej żartują, a dla mnie to jest bardzo ważna godzina
— podkreślił raper, który zakończył zbiórkę wspólnie z Piotrem Garkowskim, czyli Łatwogangiem, i grupą podopiecznych fundacji.
Ja widziałem takich
— powiedział jeden z chłopców. Bedoes odpowiedział: „ja też”.
Ja o takiej godzinie jak gram w Fortnite, to się dobrze zachowuję
— podkreślił inny z chłopców towarzyszących Łatwogangowi i Bedoesowi
W każdym razie dla mnie to jest bardzo ważna godzina, bo ja jestem wierzący na przykład, i to jest godzina, o której umarł papież. Pamiętam, jak jechałem z mamą zapalić znicz na ulicę Jana Pawła II w Bydgoszczy
— wspominał Borys Przybylski.
O 21:37 kończymy stream. Jeśli dla kogoś to jest powód do żartów, żartujcie. Jeśli dla kogoś to jest powód do dumy, bądźcie dumni
— dodał.
Polska górą!
— zawołał jeden z chłopców.
Bedoes powtórzył, podobnie jak Łatwogang, który dodał „Lecimy wszyscy razem”.
To jest najbardziej polska godzina
— podsumował raper.
Nagranie skomentował na portalu X poseł PiS Marcin Warchoł.
Godz. 21:37 - jak pięknie powiedział Bedoes - to „najbardziej polska godzina”. Godzina, która jak się potem okazało, czyni cuda. Dokładnie o tej godzinie - na zakończenie charytatywnego streamu - udało się przebić granicę 250 mln zł zebranych dla dzieci chorych na raka
— napisał.
Ogromny sukces transmisji
Transmisja miała się pierwotnie zakończyć o godz. 16. Została jednak przedłużona najpierw do godz. 20, a następnie - do 21.37.
Zbiórka influencera Piotra „Łatwoganga” Garkowskiego dla Fundacji Cancer Fighters prowadzona była na platformie YouTube w formie long streamu - nieprzerwanej transmisji na żywo, trwającej 9 dni. Rozpoczęła się 17 kwietnia. Twórca internetowy zapraszał do udziału w niej celebrytów, artystów, sportowców i influencerów. Część z nich brała w niej udział online lub odwiedzała organizatora w kawalerce na warszawskiej Pradze.
W akcję zaangażowali się m.in. Dorota „Doda” Rabczewska, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura czy Roksana Węgiel. Niektóre gwiazdy, m.in. Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska czy Blanka Lipińska, podczas streamingu zgoliły swoje włosy w geście solidarności z chorymi na raka dziećmi. W pomoc, wpłacając darowizny, włączyli się także m.in. Dawid Podsiadło, youtuber Książulo i raper OKI.
Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, nagłośniając w ten sposób temat chorób nowotworowych wśród dzieci. Po jej premierze Łatwogang zaproponował swoim obserwującym wyzwanie - tyle polubień, ile zbierze jeden z jego TikToków, tyle będzie trwała transmisja na żywo, a 1 polubienie to 1 sekunda. W ten sposób fani zdecydowali, że potrwa 9 dni.
Z opublikowanego wczoraj raportu Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura wynika, że w kontekście zbiórki w internecie dominuje narracja o „historycznym rekordzie” i „rozwaleniu systemu przez polski internet”. 97 proc. komentarzy ma sentyment pozytywny, a 3 proc. krytyczny lub neutralny.
Działalność Cancer Fighters
Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka - dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową, każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.
W niedzielnym oświadczeniu na platformie X fundacja poinformowała, że pieniądze ze zbiórki przeznaczy na leczenie, rehabilitację, leki, transport do klinik, konsultacje specjalistyczne i codzienne funkcjonowanie w czasie choroby swoich podopiecznych, a także na wsparcie osób, które w wyniku choroby nowotworowej potrzebują protez, specjalistycznego sprzętu lub rozwiązań pozwalających wracać do możliwie normalnego życia.
Równolegle prowadzimy rozmowy z klinikami w całej Polsce. Jesteśmy już w kontakcie z kilkoma ośrodkami i wspólnie analizujemy, jakie potrzeby są najpilniejsze i gdzie nasze wsparcie może przynieść największy efekt. Może to oznaczać zakup sprzętu, doposażenie oddziałów, poprawę warunków leczenia, wsparcie konkretnych programów medycznych lub większe projekty infrastrukturalne
— napisano. Podkreślono, że wszystkie działania będą prowadzone w sposób jawny i uporządkowany.
Fundacja zapowiedziała utworzenie serwisu internetowego, który będzie pełnił funkcję publicznego centrum informacji o wykorzystaniu środków z akcji, ponieważ jak wskazano przy takiej skali środków transparentność musi być podstawą całego procesu.
PAP/X/Joanna Jaszczuk
