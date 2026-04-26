Grubo ponad sto milionów złotych zebrano na walkę z rakiem w ramach wciąż trwającego streamu Łatwoganga. Do zbiórki licznie włączają się influencerzy, youtuberzy, artyści, celebryci, dziennikarze. Nie zabrakło też legend polskiego hip hopu. Warszawski raper Jacek Graniecki znany jako Tede, zadzwonił do prekursora poznańskiego rapu, Ryszarda Andrzejewskiego, czyli Peji (pisownia w tym wypadku prawidłowa). Czy skłóconym od wielu lat raperom udało się pogodzić w imię pomocy dla dzieci chorych na raka?
Charytatywna zbiórka influencera Łatwoganga na pomoc dzieciom z rakiem, która pierwotnie miała się zakończyć w niedzielę 26 kwietnia o godz. 16 została przedłużona do godz. 20. Cała zebrana suma zostanie przekazana Fundacji Cancer Fighters. Zbiórka prowadzona jest na platformie YouTube w formie long streamu - nieprzerwanej transmisji na żywo, trwającej 9 dni. Rozpoczęła się 17 kwietnia. Choć dzisiejszy wieczór jest ostatecznym terminem zakończenia transmisji na żywo, to nawet w tych końcowych godzinach nie brak wyjątkowych sytuacji. Takich jak telefon warszawskiego rapera Tede do legendy poznańskiej sceny - Peji. Raperzy, którzy na scenie są już od ponad 30 lat, od 2009 r. trwali w konflikcie - zresztą jednym z najbardziej ikonicznych w polskim rapie. Wcześniej, gdy licznik pokazywał ponad 150 milionów, Tede zadeklarował, że zadzwoni do Peji, gdy uzbierane zostanie 165 milionów.
„Dla dobra ludzkości, Rychu”
Tede, a właściwie Jacek Graniecki, dołączył dziś po południu do streamu Łatwoganga i wykonał telefon do Ryszarda Andrzejewskiego, czyli Peji, kiedy zebrana kwota przekroczyła 165 mln zł.
No i co, Rychu, myślisz, że moglibyśmy dla dobra dzieci i tak pięknej akcji pokazać światu, że można się pogodzić?
— zapytał Tede, dodając: „Wiesz, nie musimy się lubić, ale zawieśmy broń”
Rozumiem, że wyciągasz rękę?
— pytał Peja. (…)
Wyciągam rękę, absolutnie. Mogę ci nawet obiecać, że nie będę robił podp… i szydził z ciebie. Co ty na to?
— odpowiedział Tede.
Andrzejewski podkreślił:
Przede wszystkim gratuluję akcji i wszystkim, którzy dołożyli się do tej szczytnej idei.
Z szacunku do wszystkich, którzy się dołożyli i dla dobra tych dzieciaków, myślę, że jest to możliwe
— dodał.
Poznaniak podkreślił, że jego zdaniem broń - przynajmniej z jego strony - „już dawno została zawieszona”. Peja zaznaczył, że choć nie śledził streama w całości, to dostawał sygnały, że Tede może wkrótce do niego zadzwonić. Graniecki zgodził się, że nieuniknionym było, że Andrzejewski dowie się o tym.
Rozumiem, że nie będziesz już budził się i zasypiał z ksywą Rychu Peja na ustach?
— dopytywał Peja.
Słuchaj, ponieważ zawarliśmy pakt o nieagresji, to już zapomniałem o Rychu Peji po prostu
— odpowiedział Warszawiak, na co poznański raper odpowiedział: „Ok”.
Co ty na to? Czyli możemy uznać, że jesteśmy tak półpogodzeni?
— zapytał Tede.
Tak, dla dobra ludzkości
— odparł Peja.
O to chodzi, Rychu. Dla dobra ludzkości
— skwitował Tede.
Po rozmowie Peja zamieścił na swoim facebookowym profilu logo fundacji Cancer Fighters. Tede skomentował wpis: „POZDRO RYCHU”.
Ogromne zainteresowanie streamem Łatwoganga
Patryk „Łatwogang” Garkowski do udziału w akcji charytatywnej zaprosił celebrytów, artystów, sportowców i influencerów. Część z nich bierze w niej udział online lub odwiedza organizatora w kawalerce na warszawskiej Pradze. W akcję zaangażowali się m.in. Dorota „Doda” Rabczewska, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura czy Roksana Węgiel. Niektóre gwiazdy, m.in. Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska czy Blanka Lipińska, podczas streamingu zgoliły swoje włosy w geście solidarności z chorymi na raka dziećmi. W pomoc, wpłacając darowizny, włączyli się także m.in. Dawid Podsiadło, youtuber Książulo i raper OKI.
Osoby występujące w transmisji wykonywały różne działania na żywo, interesujące dla ich internetowej publiczności - Roksana Węgiel zaśpiewała z Andziaks, raper Kubańczyk wytatuował sobie obrazek, który został stworzony przez jedną z podopiecznych fundacji, a raper Tede zadzwonił do rapera Peji, aby zażegnać kilkunastoletni konflikt.
Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki był utwór rapera Bedoesa „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, który nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, nagłośniając w ten sposób temat chorób nowotworowych wśród dzieci. Po jej premierze Łatwogang zaproponował swoim obserwującym wyzwanie - tyle polubień, ile zbierze jeden z jego TikToków, tyle będzie trwała transmisja na żywo, a 1 polubienie to 1 sekunda. W ten sposób fani zdecydowali, że potrwa 9 dni. Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka - dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową, każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.
Czytaj także
PAP/yt: @latwogang8538/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/758916-peja-i-tede-byli-skloceni-od-lat-cud-na-streamie-latwoganga
