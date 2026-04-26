Do zaimprowizowanego studia akcji zbiórki pieniędzy dla dzieci chorujących onkologicznie przyszła Monika Olejnik. W sieci natychmiast pojawiły się komentarze, że przedsięwzięcie zaczyna się kojarzyć z polityką. Zakłopotany Patryk „Łatwogang” Garkowski, młody organizator akcji, któremu zależało, by zbiórka na szczytny cel nie dzieliła ludzi, spytał wprost nowych gości: „Wy działacie jakoś politycznie?”. Monika Olejnik odpowiedziała bez zająknięcia
Olejnik w akcji
Zbiórka środków dla dzieci na walkę z rakiem trwa od 9 dni. Miała się skończyć kilka minut po godz. 16, ale przedsięwzięcie niespodziewanie osiągnęło taki rozmach, że ciężko je było zatrzymać. Dlatego youtuber, znany jako Łatwogang, postanowił przedłużyć zbiórkę do godz. 20.
W trakcie programu do mieszkania, skąd nadawana jest transmisja, przyszła m.in. Monika Olejnik, dziennikarka występująca m.in. w TVN, jedna z najbardziej zagorzałych przeciwników obecnej opozycji, od długich lat zajmująca się tematami politycznymi.
Gdy gwiazda TVN-u pojawiła się w streamingu, internauci natychmiast wyrazili swoje niezadowolenie. Wszystkim bowiem zależało, by akcja nie kojarzyła się z polityką, a jedynie z pomocą niesioną chorym dzieciom.
Czytaj także
Olejnik: Nie działam politycznie, promuję książki
Nieco skonsternowany prowadzący przyznał, że on nie wie, czym się zajmuje Olejnik i zapytał swoich gosci wprost.
Jest taka sytuacja, że ludzie piszą, proszą o zmianę. Mówią, że tu jest polityka jakaś. Ja osobiście nie wiem. Wy działacie jakoś politycznie? Żeby tu nie było jakichś…
— mówił 23-latek, któremu w tym momencie przerwała Monika Olejnik.
Ja jestem dziennikarką. Ale nie działam politycznie, działam społecznie, promuję książki
— rzuciła Olejnik, która wydawała się być nieco zaskoczona reakcją internautów, co ci wychwycili w późniejszych komentarzach.
8/9 sekunda i zmiana miny Pani Olejnik mówi wszystko. Taka osoba jak Ona nie powinna nigdy tam się znaleźć
— napisał Wojciech Puczyk na X.
Z kolei użytkownik „Cięty Komentator” uchwycił minę dziennikarki, gdy pojawiły się informacje o prośbach w sprawie jej „zmiany”.
Licznik zbiórki wciąż pędzi
Organizator akcji, jak sam przyznawał, miał nadzieję zebrać kilkaset tysięcy złotych dla Fundacji Cancer Fighters na walkę z rakiem u dzieci. Do tej pory, w ciągu 9 dni udało się zebrać blisko 182 miliony złotych.
Do godz. 20 można wpłacać na ten szczytny cel, korzystając m.in. z kodu QR umieszczonym na streamingu.
Czytaj także
