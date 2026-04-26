Granica stu milionów złotych pękła. Akcja zbiórki pieniędzy na walkę z rakiem zorganizowana przez popularnego youtubera Patryka „Łatwogang” Garkowskiego stała się zjawiskiem, którego rozmiarów nie spodziewał się sam pomysłodawca. Do końca zbiórki trwającej od 17 kwietnia zostało jeszcze kilka godzin, a wskaźnik wpłacanych pieniędzy umieszczony na ekranie streamingu wciąż mknie jak szalony. Obecnie wpłacono ponad 122 liony złotych
Diss na raka
Wszystko zaczęło się od piosenki rapera Bedoesa, którą nagrał z Mają Mecan, 11-letnią dziewczynką chorą na białaczkę.
Jest to tzw. diss na raka. Diss to slangowe określenie formuły, która ma na celu zmieszać z błotem przeciwnika. W tym wypadku jest nim rak.
W przejmującym utworze duet śpiewa o podstępnej chorobie, która w przypadku Mai pojawia się ponownie wraz z trzecią wznową.
Utwór był inspiracją dla znanego youtubera Patryka „Łatwogang” Garkowskiego. 23-latek nagrał TikTok proponując swoistą umowę.
Każde polubienie pod tym tik tokiem oznacza, że przez jedną sekundę będę słuchał dissu na raka na żywo
— zaproponował youtuber.
W tym czasie miały być zbierane pieniądze na walkę z rakiem wśród dzieci. „Łatwogang” przyznał dziś, że liczył na zbiórkę kilkuset tysięcy. Tymczasem piosenka zgromadziła ponad 767 polubieni. To oznaczało, że streaming ze zbiórką miał trwać 9 dni.
Szczęsny namówi Yamale’a i rzuci palenie
Od dziewięciu dni do jednego z warszawskich mieszkań przychodzą lub łączą się na żywo kolejne gwiazdy YouTube, aktorzy, piosenkarze czy sportowcy. Wielu z nich motywując do wpłacania na ten szczytny cel, zapowiada, że zrobi coś spektakularnego, jeśli kwota zbiórki przebije kolejny próg.
Ostatnie wyzwania nadeszły z Barcelony. Wojciech Szczęsny, supergwiazda polskiej piłki nożnej, zaproponował, że jeśli suma sięgnie 150 milionów złotych, wówczas postara się namówić inną gwiazdę FC Barcelony, Lamine’a Yamala, by nagrał tiktoka do dissa na raka.
Jeśli natomiast kwota zbiórki sięgnie 500 mln zł, Szczęsny zadeklarował, że rzuci palenie.
Raper wpłacił ponad milion
Wcześniej były reprezentant Polski, Sławomira Peszko, zapowiedział z kolei, że jeśli zbiórka dobije do 80 mln zł, zrobi sobie tatuaż „Łatwoganga”. W rewanżu youtuber obiecał zrobić to samo z podobizną „Peszki”.
Szereg gwiazd w geście solidarności z chorymi dziećmi, które straciło włosy w wyniku chemioterapii, na wizji ogoliło sobie głowy. Wśród nich znalazła się m.in., znana wokalistka Katarzyna Nosowska czy bloggerka modowa Maffashion. Łącznie na podobny gest zdobyło się blisko 90 osób, skutecznie podbijając zbierane kwoty.
Akcja to również symboliczne zakończenie sporów i konfliktów, które ciągnęły się w mediach społecznościowych. Kilkaset tysięcy internautów obserwowało pogodzenie się bardzo znanych youtuberów Friza i Sylwestra Wardęgi.
Suma pieniędzy na walkę z rakiem rośnie lawinowo również dzięki firmom, które włączyły się w akcję. Są to często duże marki jak XTB, Neboa oraz Eveline Cosmetics, Tymbark, Allegro, Grupa Żabka czy Kuchnia Vikinga.
Sam raper Bedoes, czyli wspominany współwykonawca dissa na raka wpłacił ponad milion złotych.
Gdzie trafią środki?
Środki trafią do Fundacji Cancer Fighters, która przeznaczy je na leczenie, rehabilitację i nowoczesny sprzęt dla oddziałów onkologicznych w całej Polsce.
Moje życie nigdy nie miało więcej sensu
— podsumował wzruszony Łatwogang
Do godziny 16 można wpłacać pieniądze korzystając m.in. z kodu QR wyświetlonym na ekranie transmisji
SC/You Tube
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/758897-akcja-dla-dzieci-chorych-na-raka-bije-historyczne-rekordy
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.