W Pałacu Prezydenckim miało miejsce wyjątkowe spotkanie harcerzy z prezydentem Karolem Nawrockim. Miłemu spotkaniu towarzyszyło… robienie pizzy.
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim jest wynikiem wygranego przez harcerzy wyzwania. Podczas jednego ze spotkań z prezydentem, zapytali oni głowę państwa o to, ile muszą zdobyć „lajków”, aby Karol Nawrocki poszedł z nimi na pizzę. Prezydent wyzwanie przyjął i powiedział, że pójdzie na pizzę, jak harcerze zbiorą dokładnie 31 200 „lajków”. Harcerze wyzwanie podjęli i odnieśli sukces.
Relację ze spotkania w Pałacu Prezydenckim zamieszczono na profilu „#Nawrocki2025” na platformie X.
Słowa należy dotrzymywać! Także w rzekomo mniejszych sprawach
— napisano.
kk/X
