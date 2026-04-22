Czy współczesne społeczeństwo potrafi jeszcze budować trwałe więzi i działać na rzecz dobra wspólnego? To pytanie powracało podczas konferencji „Rynek finansowy a ekonomia społeczna”, gdzie wskazywano, że spółdzielczość może być jednym z narzędzi odbudowy zaufania społecznego.
Jednym z ważniejszych wątków poruszanych w trakcie konferencji była rola instytucji ekonomicznych w kształtowaniu relacji społecznych. Podkreślano, że gospodarka nie jest oderwana od życia społecznego – sposób organizacji rynku wpływa na poziom zaufania, współpracy i odpowiedzialności między ludźmi. W tym kontekście spółdzielczość została przedstawiona jako model, który łączy funkcje ekonomiczne i społeczne.
Zasady spółdzielcze, określone przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, opierają się na dobrowolnym członkostwie, demokratycznym zarządzaniu i trosce o społeczność lokalną. W praktyce oznacza to, że członkowie nie są jedynie odbiorcami usług, lecz współtworzą instytucję i ponoszą odpowiedzialność za jej działanie. Taki model sprzyja budowaniu trwałych relacji i wzmacnianiu kapitału społecznego.
W Polsce przykładem długotrwałego funkcjonowania tego podejścia były kasy Stefczyka i współczesne spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i). Od początku ich działalność opierała się na wspólnocie i wzajemnym wsparciu, a nie wyłącznie na relacji klient–instytucja. Dziś nadal pełnią ważną rolę w dostępie do usług finansowych i edukacji ekonomicznej.
Podczas konferencji zwracano uwagę, że podobne instytucje mogą odgrywać istotną rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wzmacnianiu lokalnych wspólnot. Spółdzielczość nie eliminuje mechanizmów rynkowych, ale uzupełnia je o wymiar odpowiedzialności i współpracy.
Fundacja im. Franciszka Stefczyka realizuje działania, które wpisują się w ten sposób myślenia – od inicjatyw charytatywnych po projekty edukacyjne i społeczne. Jej celem jest nie tylko pomoc potrzebującym, ale także rozwój świadomości społecznej i promowanie wartości, które leżą u podstaw spółdzielczości.
Wnioski z konferencji są jednoznaczne: w świecie rosnącej indywidualizacji potrzebne są instytucje, które budują wspólnotę. Spółdzielczość pozostaje jednym z najbardziej sprawdzonych modeli, który łączy działalność ekonomiczną z odpowiedzialnością za społeczeństwo.
Partnerem artykułu jest FUNDACJA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/758569-wspolnota-w-praktyce-spoldzielczosc-jako-odpowiedz-na-wyzwania
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.